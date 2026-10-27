KRVAVI OBRAČUN
Policija otkrila detalje pokušaja ubojstva u Čakovcu: Nakon svađe u kafiću 41-godišnjak izboden na parkiralištu
Dvojica muškaraca od 34 i 40 godina završila su u pritvoru zbog sumnje u pokušaj ubojstva 41-godišnjaka u Čakovcu, kojeg su nakon verbalnog i fizičkog sukoba napali na parkiralištu benzinske postaje, pri čemu mu je 40-godišnjak hladnim oružjem zadao ubodnu ranu opasnu po život, objavila je policija u utorak.
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Dovršenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su se osumnjičenici u nedjelju, 25. listopada, nešto prije 21 sat, sukobili s 41-godišnjakom u ugostiteljskom objektu u sklopu benzinske postaje na Svetojelenskoj cesti u Čakovcu.
Nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, dvojica muškaraca zajednički su i dogovorno otišla do osobnog automobila kojim se koristi 40-godišnjak. On je iz vozila uzeo hladno oružje, nakon čega su se vratili u ugostiteljski objekt i pozvali 41-godišnjaka da izađe na parkiralište benzinske postaje.
Ondje su ga fizički napali, a 40-godišnjak mu je tijekom napada hladnim oružjem zadao ubodnu ranu. Prema policijskim navodima, osumnjičenici su napad počinili s namjerom da ga usmrte.
Ozlijeđeni 41-godišnjak zadobio je teške tjelesne ozljede opasne po život te je prevezen u Županijsku bolnicu Čakovec gdje je podvrgnut hitnom operativnom zahvatu.
Obojica osumnjičenika, koje je međimurska policija i ranije prijavljivala zbog više kaznenih djela, nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja predana su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske, uz kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u pokušaj ubojstva.
U sklopu kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Varaždinu, pretraženi su dom i drugi prostori u Čakovcu koje koristi 40-godišnjak, kao i njegov automobil. Pritom je pronađeno i oduzeto 126,58 grama marihuane.
Zbog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga protiv 40-godišnjaka policija će podnijeti optužni prijedlog Prekršajnom odjelu Općinskog suda u Čakovcu.
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