Nakon verbalnog, a potom i fizičkog sukoba, dvojica muškaraca zajednički su i dogovorno otišla do osobnog automobila kojim se koristi 40-godišnjak. On je iz vozila uzeo hladno oružje, nakon čega su se vratili u ugostiteljski objekt i pozvali 41-godišnjaka da izađe na parkiralište benzinske postaje.