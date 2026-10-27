KOLONIJALNA PROŠLOST
Neugodna turneja za kralja Charlesa: Karipske zemlje traže ispriku i milijunske odštete
Kralj Charles ovog tjedna ide na turneju po Karibima usred sve većih zahtjeva te regije da Velika Britanija plati odštetu zbog svoje uloge u trgovini robljem, izvijestio je Reuters u utorak.
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Charles i njegova supruga Camilla će najprije posjetiti Bahame i Gvajanu, a potom će otići u Antigvu i Barbudu radi Sastanka šefova vlada Commonwealtha (CHOGM), koji se održava svake dvije godine. Turneja će trajati od 27. listopada do 4. studenoga.
Na prethodnom sastanku čelnika Commonwealtha 2022., Charles je izrazio duboko žaljenje zbog ropstva, a to će pitanje sigurno biti ponovo istaknuto.
Commonwealth je skupina od 56 zemalja koje su uglavnom bivše britanske kolonije.
Prošlog mjeseca je zajednica 23 karipske države CARICOM, koja uključuje Bahame, Barbados i Jamajku, objavila da će zahtjev za reparacijama biti na dnevnom redu CHOGM-a.
"Karibi ustrajno tvrde da se pitanje reparacija u svojoj srži tiče pravde", kazala je glavna tajnica CARICOM-a Carla Barnett u govoru prošlog mjeseca.
"Tiče se priznanja, odgovornosti i transformacije i izgradnje pravedne i jednake budućnosti za potomke onih koji su kao imovina kolonijalnih vlasnika pretrpjeli neviđenu patnju, gubitak života i slobode".
Premda je Buckinghamska palača rekla da kralj tijekom svoje turneje neće izbjegavati temu britanske uključenosti u transatlantsku trgovinu robljem, on se neće službeno ispričati zbog nje kao što neki žele, što je u skladu s politikom britanske vlade koja također isključuje mogućnost bilo kakvih financijskih reparacija.
"Važno je ovdje istaknuti rad njegova visočanstva tijekom više godina kako bi priznao greške u prošlosti i kako bi pokušao pronaći kreativne načine da se isprave nejednakosti koje i dalje traju", kazao je glasnogovornik palače.
Shirley Botchwey, glavna tajnica Commonwealtha na čijem području živi oko 2,7 milijarde ljudi, prošlog tjedna je rekla da je došlo vrijeme za razgovor o reparacijama, bilo financijskim ili nekim drugim poput povratka povijesnih ili kulturnih predmeta.
Što pak se tiče isprike kralja, koji je i dalje šef države brojnih karipskih zemalja, uključujući Bahame te Antigvu i Barbudu, Botchwey je za Sky News rekla da "ona ne bi bila naodmet".
Od 15. do 19. stoljeća, europski trgovci su oteli i prodali u roblje najmanje 12,5 milijuna Afrikanaca, pri čemu je Velika Britanija bila odgovorna za prijevoz otprilike 3,2 milijuna ljudi, što je čini drugom najaktivnijom europskom zemljom poslije Portugala, piše Reuters.
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