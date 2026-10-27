Hakeri šire špijunski virus među korisnicima iPhonea: Dovoljan je samo "skrol" na omiljenoj stranici

Jedan od klijenata grupe DeadTag, kaže Helme, jest skupina koja se bavi hakiranjem iPhone uređaja pomoću dvaju takozvanih exploit kitova. Riječ je o skupovima alata koji automatiziraju iskorištavanje sigurnosnih propusta. Vjeruje se da su ti alati procurili iz državnih obavještajnih agencija koje su ih koristile za upade u iPhone uređaje. Kibernetički kriminalci koriste se tim alatima još od proljeća.