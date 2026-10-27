kibernetička prijetnja
Hakeri šire špijunski virus među korisnicima iPhonea: Dovoljan je samo "skrol" na omiljenoj stranici
Stotine internetskih stranica s desecima milijuna posjeta mjesečno nisu ni svjesne da su postale dio "mreže za distribuciju” špijunskog softvera za iPhone, upozoravaju istraživači.
Kriminalci koji kradu kriptovalute masovno ciljaju korisnike iPhonea. Koriste se podmuklom vrstom kibernetičkog napada za koji je dovoljno da žrtva pogleda oglas ili posjeti zaraženu internetsku stranicu, rekli su istraživači za Forbes.
Prema njihovim navodima, stotine internetskih stranica kompromitirane su u sklopu ovog napada. U jednom slučaju oglas putem kojeg se širio zlonamjerni softver prikazivao se na Instagramu.
"Korisnici ne posjećuju zlonamjerne internetske stranice. Ne rade ništa pogrešno. Samo skrolaju i postaju zaraženi”, kaže Rocky Cole, izvršni direktor i suosnivač startupa za mobilnu sigurnost iVerify.
Ta je tvrtka istraživala sigurnosne incidente nakon što je stručnjak za kibernetičku sigurnost Scott Helme otkrio stotine zaraženih internetskih stranica na kojima se izvršavao kod namijenjen napadima na iPhone uređaje.
Napadi su usmjereni na krađu sredstava iz kriptonovčanika na kompromitiranim telefonima. Oni pokazuju da svaki korisnik Appleovih uređaja može postati žrtva jednostavnim pregledavanjem sadržaja na društvenoj mreži na kojoj se pojavljuje zlonamjerni oglas, kaže Cole.
Ova otkrića objavljena su sedam dana nakon što su istraživači organizacije Citizen Lab, koja se bavi nadzorom digitalnih prijetnji, priopćili da su uočili slične metode korištene za instaliranje špijunskog softvera kakvim se koriste državne obavještajne službe na Windows računala novinara Al Jazeere.
U tom slučaju, kako se navodi, špijuni su surađivali s tvrtkama iz sektora oglašivačke tehnologije. Cole kaže da kibernetički kriminalci potajno provode slične napade na iPhone uređaje s operativnim sustavom iOS, kompromitirajući ekosustav internetskog oglašavanja.
Mreža za distribuciju virusa
Kriminalci su koristili neaktivne internetske domene i napušteni programski kod kako bi ubacili zlonamjerni kod za iskorištavanje sigurnosnih propusta na iPhone uređajima na tisuće legitimnih internetskih stranica, kaže Helme, izvršni direktor i osnivač tvrtke Report URI, koja se bavi kibernetičkom sigurnošću.
Ta je tvrtka otkrila kriminalnu kampanju i provela istraživanje u suradnji s tvrtkom iVerify.
Hakeri su distribuirali zlonamjerni softver na najmanje 6600 legitimnih internetskih stranica koje zajedno bilježe 49 milijuna posjeta mjesečno. Od tog broja, 248 internetskih stranica s ukupno osam milijuna posjeta mjesečno izravno distribuira špijunski softver za iPhone. One praktički služe kao „mreža za distribuciju” tog softvera, kaže Helme.
Posjetitelji ostalih kompromitiranih stranica preusmjeravaju se na velik broj različitih spam-stranica.
Helme kaže da vjeruje kako kriminalci, koje je nazvao grupom DeadTag, drugim kriminalcima prodaju mogućnost prikazivanja bilo kakvog zlonamjernog sadržaja posjetiteljima tih stranica. Grupa svakog tjedna registrira čak 10 novih domena na kojima postavlja svoj zlonamjerni kod.
Helme navodi da njegova tvrtka pokušava obavijestiti kompromitirane internetske stranice o problemu, ali da se zbog njihova velikog broja taj posao pokazao iznimno složenim.
Zbog toga se sada obraća nacionalnim institucijama za kibernetičku sigurnost kako bi koordinirao učinkovitije obavještavanje ugroženih internetskih stranica.
Kinezi?
Jedan od klijenata grupe DeadTag, kaže Helme, jest skupina koja se bavi hakiranjem iPhone uređaja pomoću dvaju takozvanih exploit kitova. Riječ je o skupovima alata koji automatiziraju iskorištavanje sigurnosnih propusta. Vjeruje se da su ti alati procurili iz državnih obavještajnih agencija koje su ih koristile za upade u iPhone uređaje. Kibernetički kriminalci koriste se tim alatima još od proljeća.
Apple je u prethodnim napadima sigurnosnim zakrpama otklonio propuste koje su ti alati iskorištavali. Hakeri zato namjerno ciljaju korisnike koji nisu ažurirali svoje uređaje. Helme je, međutim, u hakerskom kodu pronašao dokaze koji upućuju na to da su bili spremni ubaciti nove alate za iskorištavanje novijih, još neotklonjenih sigurnosnih propusta u operativnom sustavu iOS.
Apple i Meta nisu odgovorili na zahtjev za komentar do trenutka objave teksta.
Iako ni Cole ni Helme nisu mogli sa sigurnošću utvrditi odakle dolaze hakeri iz grupe DeadTag i njihovi klijenti, njihov programski kod bio je napisan na kineskom jeziku. Forbes je također pronašao dokaze da su brojne domene kojima se hakeri koriste bile zaštićene uslugom za internetsku sigurnost sa sjedištem u Kini, namijenjenom zaštiti od kibernetičkih napada.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare