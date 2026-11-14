UHIĆENO ŠEST OSOBA
U kabinama kamiona skrivali drogu, a u prikolicama vozili teret: Otkrivena kriminalna mreža
U suradnji tužiteljstava i policije Srbije i Slovenije uhićen je dio organizirane kriminalne skupine osumnjičene da je u Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji otvarala tvrtke za međunarodni cestovni prijevoz koristeći ih za krijumčarenje narkotika, priopćio je u petak navečer srbijanski MUP.
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U Srbiji su uhićene tri osobe u dobi od 23 do 54 godine zbog sumnje da su proizvodile i prodavale drogu.
Slovenska policija uhitila je po jednog srpskog, slovenskog i bosanskog državljanina u dobi od 34 do 44 godine koji se sumnjiče da su dio iste organizirane kriminalne skupine., dok se za još dvije osobe traga.
Oni se terete da su u Hrvatskoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Srbiji otvarali tvrtke za međunarodni cestovni prijevoz, na koje su registrirali kamione korištene za krijumčarenje narkotika.
U kabinama kamiona bili su napravljeni zasebni bunkeri za skrivanje droge, dok je u tovarnom dijelu prevožen teret.
Srbijanski MUP navodi i da su u drugoj polovici 2025., u Francuskoj uhićena dva vozača, državljani Srbije, osumnjičena da su za tu kriminalnu skupinu kamionima krijumčarila drogu s teritorija Španjolske.
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