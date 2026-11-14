Zašto snijeg pucketa pod nogama i zašto je sve tiše kad padne?

Sve počinje snijegom koji se nakuplja na mjestu gdje zimi ima više snijega nego što se ljeti otopi. Ako snijeg preživi toplije razdoblje, počinje se zbijati i pretvara u firn — zbijeniji, zrnasti snijeg koji je već napravio prvi korak prema ledenjačkoj karijeri. Novi snijeg zatim pritišće starije slojeve. Zrna leda rastu, zračni prostori se smanjuju, a na kraju se zatvaraju u mjehuriće zraka zarobljene u ledu; tada od snijega više nema povratka i nastao je pravi ledenjački led. Snijeg se taloži sloj po sloj, pa ledenjak ima nešto slično godišnjim prstenovima drveta — samo mnogo hladnije i znatno manje pogodno za brojanje svijeća. Najnoviji slojevi su na vrhu, a najstariji duboko dolje.