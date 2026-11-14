zaboravili da ih snimaju
Mislili su da ih nitko ne čuje: Mikrofon snimio nepristojne šale australskog premijera
Australski čelnik Anthony Albanese i njegov ministar za klimu šalili su se na račun svojih spolnih organa u nepristojnom razgovoru koji je uhvaćen uključenim mikrofonom, piše agencija AFP.
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Na snimci, koju je u petak prvi emitirao australski kanal Channel Seven, Albanese i glavni izaslanik za klimatska pitanja Chris Bowen razgovaraju na marginama klimatskog samita COP31 u Antalyji u Turskoj.
Albanese savjetuje Bowenu da ne drži mobitel blizu srca jer „može utjecati na ritam”.
Ministar za klimatska pitanja na to odgovara da ga više brine držanje mobitela u džepu, na što Albanese eksplicitno pita jel zbog spolovila.
„Reklo bi se da je to važnije od srca”, odgovara Bowen uz smijeh.
Glasnogovornik Albanesea izjavio je za AFP: „Šalili su se između sastanaka”.
Australija predsjeda pregovorima na samitu COP31, no suočava se s optužbama za licemjerje s obzirom na to da je velik izvoznik fosilnih goriva.
Albanese se već ove godine našao u neugodnoj situaciji zbog nepristojnih šala. Podigao je prašinu komentarima u podcastu, u kojem je rekao da bi „poševio” pjevačicu Kylie Minogue, kao i aluzijama vezanim uz dar japanskog premijera – dinje.
No, on svakako nije prvi australski premijer koji je upao u probleme zbog šala izrečenih dok je mikrofon bio uključen, a da to nije znao.
Albaneseov konzervativni prethodnik Tony Abbott našao se u neugodnosti 2015. godine jer se nasmijao šali svog ministra za imigraciju o računanju vremena na pacifičkim otocima i prijetnji od poplava uzrokovanih klimatskim promjenama.
„Vrijeme ne znači ništa kad ti voda već dolazi do praga”, dobacio je Peter Dutton, ne znajući da je mikrofon još uvijek uključen – izjava koja je uvrijedila čelnike pacifičkih otočnih država.
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