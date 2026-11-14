Što Hrvati misle o legalizaciji droga? Rezultati velikog istraživanja mogli bi vas iznenaditi

Zabranu kokaina podržava 72 posto hrvatskih ispitanika, a ekstazija 71 posto, što je u oba slučaja 12 postotnih bodova više od prosjeka EU-a. Podrška zabrani tih droga nešto je manja u Sloveniji, gdje iznosi 65 posto za kokain i 62 posto za ekstazi, te u Njemačkoj, sa 62 i 61 posto.