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TRAGEDIJA U SINJU

Mlađi muškarac iznenada se srušio ispred ugostiteljskog objekta i preminuo

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N1 Info
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25. lis. 2026. 09:48
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PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL

U Sinju je u nedjelju rano ujutro preminuo mlađi muškarac koji se iznenada srušio ispred ugostiteljskog objekta.

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Policija je dojavu o događaju zaprimila oko četiri sata ujutro. Na mjesto događaja upućena je hitna medicinska pomoć, no njezini su djelatnici po dolasku mogli samo utvrditi smrt muškarca.

Policijski službenici obavili su očevid, tijekom kojeg na tijelu preminulog nisu pronađeni tragovi koji bi upućivali na počinjenje kaznenog djela.

O slučaju je obaviješteno nadležno Županijsko državno odvjetništvo.

Uzrok smrti zasad nije poznat.

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Teme
iznenadna smrt sinj

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