Policija o nesreći u Buzinu: Znali smo za okupljanje, ali dok smo došli…

Kriminalističko istraživanje prometne nesreće u Buzinu još uvijek traje, potvrdio je voditelj Službe prometne Policije Policijske uprave zagrebačke Krešimir Mišić.

Nije želio o detaljima upravo iz tog razloga, no izjavio je da počinitelj nije bio pod utjecajem alkohola ili droga.

“To je preliminarno testiranje, ali uzeti su mu urin i krv pa ćemo nakon analize donijeti fialni zaključak”, kazao je Mišić pa se osvrnuo je li prije bio kažnjavan:

“Za nas nije prije bio operativno interesantan. Imao je određene prekršaje, ali nije bio recividist za nas kao policiju.”

Otkrio je i da su u policiji znali za događaj neposredno prije prometne nesreće.

Užas u Buzinu, automobilom naletio na skupinu ljudi na parkiralištu

“Do dolaska službenika, ona se već dogodila. Policija prati i inače ovakva okupljanja. Nije ovo mjesto bilo jedino gdje se okupljaju mladi, kojima je to izlazak u večernjim satima. Prije korone to nije bilo popularno i često tako da je ta praksa novitet na zagrebačkim cestama. Što nije problem dok nema grubog kršenja prometnih propisa, kao u ovom slučaju. Policija, isto tako, reagira na svaku dojavu. I ne samo to, policijski službenici obilaze takva mjesta. Ove godine smo imali deset ciljanih akcija na takvim prostorima i sankcionirali 104 vozila po prekršaju tehničke neispravnosti, odnosno, zatekli smo vozila koja imaju nadograđene dijelove bez da su navedena u dozvolama”, objasnio je Mišić i dodao:

“Preko 500 vozila je prošlo pregled policije i izvršeni su nadzori nad vozačima i vozilima. Policija uporno reagira po takvim dojavama i uporno obilazi takve površine, gdje se može zateći veći broj osoba. Naravno, nismo uvijek na svakom mjestu.”

I dok iz policije možemo čuti ovako nešto kao “spontana okupljanja”, stanari u blizini parkirališta kod Supernove tvrde da je svaki petak ista priča.

“Nije to jedini trgovački centar nego svaki u Zagrebu, gdje se okuplja manji ili veći broj građana. Postupa se i preventivno i represivno, ali ne možemo u svakom slučaju biti kraj svakog vozača, sve vrijeme i na svakom mjestu. Moramo shvatiti da osobnoa odgovornost svakog vozača nosi i posljedice”, izjavio je Mišić te potvrdio da se dobila dojava iz Supernove, na što je policija reagirala, ali prometna nesreća se dogodilo.

Još jednom se morao osvrnuti na činjenicu kako se ovako nešto događa svakog tjedna na istom mjestu.

Poznato stanje ozlijeđenih u Buzinu, jedan muškarac u kritičnom stanju

“Djelujemo preventivno i represivno. Samo u protekla dva tjedna imamo konstantne akcije. Svaki vikend preventivno i represivno djelujemo na vozače koji krše propise”, zaključio je Mišić, nakon čega je prekinut u izjavi.

Odgovor zašto policija nema preventivne ophodnje pred spornim trgovačkim centrima i zašto se u dogovoru s njima parkirališta ne zatvaraju je izostao…

“Sve informacije dostupne su na našoj web stranici“, odgovoreno je predstavnicima medija iako se radi o izvješću u kojem se ne spominju javnosti ključni detalji.

