TRAGIČNO JUTRO NA AUTOCESTI
Strašna nesreća na A1: Jedna osoba poginula, petero ljudi završilo u bolnici
Jedna osoba smrtno je stradala, a petero ih je prevezeno u bolnicu nakon teške prometne nesreće koja se u subotu ujutro dogodila na autocesti A1, u blizini izlaza Rovanjska, u smjeru juga.
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Prema informacijama zadarske policije, nesreća se dogodila oko 9.30 sati, a na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe.
Pet osoba iz automobila vozilima hitne medicinske pomoći prevezeno je u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.
Policijski službenici provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti nesreće.
Više informacija o uzrocima nesreće i težini ozljeda zasad nije poznato.
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