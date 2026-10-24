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TRAGIČNO JUTRO NA AUTOCESTI

Strašna nesreća na A1: Jedna osoba poginula, petero ljudi završilo u bolnici

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N1 Info
|
24. lis. 2026. 11:53
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PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Jedna osoba smrtno je stradala, a petero ih je prevezeno u bolnicu nakon teške prometne nesreće koja se u subotu ujutro dogodila na autocesti A1, u blizini izlaza Rovanjska, u smjeru juga.

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Prema informacijama zadarske policije, nesreća se dogodila oko 9.30 sati, a na mjesto događaja odmah su upućene žurne službe.

Pet osoba iz automobila vozilima hitne medicinske pomoći prevezeno je u Opću bolnicu Zadar radi pružanja liječničke pomoći.

Policijski službenici provode očevid kako bi utvrdili sve okolnosti nesreće.

Više informacija o uzrocima nesreće i težini ozljeda zasad nije poznato.

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Teme
a1 prometna nesreća zadar

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