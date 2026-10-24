PROGNOZA BOJANA LIPOVŠĆAKA
Nakon kiše i zahlađenja stiže preokret: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja idućeg tjedna
U nedjelju prelazimo na zimsko računanje vremena, ali naše meteorološko vrijeme to ne poznaje i ravna se prema zakonima prirode i fizike atmosfere.
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Razvoj vremenske situacije za danas, vikend i idući tjedan bit će pod utjecajem nestabilnog zraka povezanog s prodorima hladnog i nestabilnog zraka sa sjevera, koji u sustavu duboke ciklone nad sjevernom Europom struji preko i oko alpske prepreke.
Nakon prolaska fronte razvedravanje
Ciklona nad Sjevernim morem, između obala Velike Britanije i Skandinavije, produbljuje se. Nad Atlantikom je izražena mlazna struja koja od istočnih obala Amerike preko Atlantika donosi ciklonalne poremećaje nastale na polarnoj fronti.
Najavljena promjena vremena donijela je manji pad temperature zraka i mjestimice obilne oborine. Frontalna zona premješta se preko naših krajeva prema istoku, a tijekom dana zahvatit će Slavoniju i Baranju te se proširiti na srednji i južni Jadran.
Nakon prolaska fronte slijedi razvedravanje sa zapada uz djelomice sunčano vrijeme, skretanje vjetra na sjeverni smjer te jaku, na sjevernom Jadranu mjestimice i olujnu buru. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti bit će od 8 do 13 °C, a na Jadranu oko 18 °C.
Kakvo nas vrijeme čeka od nedjelje
U nedjelju će biti malo do umjereno oblačno uz dulja sunčana razdoblja, osobito na Jadranu i uz Jadran. Ujutro u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te u riječnim dolinama i planinskim kotlinama može biti magle. Puhat će slaba do umjerena bura, u noći i ujutro na sjevernom Jadranu jaka, a u podvelebitskom primorju s olujnim udarima. Tijekom dana bura će slabjeti i okretati na tramuntanu i sjeverozapadnjak.
Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će od 3 do 8 °C, a na Jadranu od 9 do 14 °C. Najviša dnevna temperatura zraka i u unutrašnjosti i na Jadranu bit će od 14 do 19 °C, a u planinskim krajevima oko 10 °C.
Od nedjelje pa do kraja idućeg tjedna očekuje se stabilizacija vremena uz slab do umjeren sjeverac, a na Jadranu umjerenu do jaku buru. U unutrašnjosti će noću i pred jutro vidljivost biti smanjena zbog magle.
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