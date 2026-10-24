Nakon kiše i zahlađenja stiže preokret: Evo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja idućeg tjedna

U nedjelju će biti malo do umjereno oblačno uz dulja sunčana razdoblja, osobito na Jadranu i uz Jadran. Ujutro u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti te u riječnim dolinama i planinskim kotlinama može biti magle. Puhat će slaba do umjerena bura, u noći i ujutro na sjevernom Jadranu jaka, a u podvelebitskom primorju s olujnim udarima. Tijekom dana bura će slabjeti i okretati na tramuntanu i sjeverozapadnjak.