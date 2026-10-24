Teška prometna nesreća u Zagrebu: Vozač prošao kroz crveno, petero ozlijeđenih

Ivana Ivanovic/PIXSELL/Ilustracija

Pet osoba lakše je ozlijeđeno u prometnoj nesreći koja se u petak navečer dogodila u blizini Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U sudaru dvaju automobila jedno se vozilo prevrnulo na krov, a na mjestu nesreće intervenirali su hitna pomoć i vatrogasci.

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Prema informacijama zagrebačke policije, nesreća se dogodila oko 23.10 sati u Ulici Hrvatske bratske zajednice.

Policijskim očevidom utvrđeno je da je vozač automobila pulskih registarskih oznaka ušao u raskrižje dok je na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Pritom se sudario s drugim automobilom, čiji je vozač u raskrižje ušao na zeleno svjetlo.

Od siline udara automobil pulskih registracija prevrnuo se na krov.

Na mjesto nesreće upućene su dvije ekipe hitne medicinske pomoći, a intervenirali su i vatrogasci koji su pomagali pri izvlačenju osoba iz prevrnutog vozila.

Svih petero ozlijeđenih prevezeno je u KBC Zagreb, gdje im je pružena liječnička pomoć. Policija je potvrdila da su zadobili lakše tjelesne ozljede.