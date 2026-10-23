Predstavljena nova trasa brze ceste u Hrvatskoj: Gradnja će trajati najmanje 10 godina

Dodao je da je ponovljen natječaj za dionicu autoceste do Dubrovnika. "Nadam se da će procjena ponuda biti brza, da nećemo dugo čekati kao prošli put i da ćemo vrlo brzo dobiti izvođača radova. Za taj projekt je novac osiguran, a autocesta će biti dovršena prije brze ceste. Strateški i planski ne želimo privlačiti tranzitni promet i podržavamo sve ostale prometne pravce prema jugu Europe", istaknuo je Pezo.