Tužiteljstvo je, ne navodeći identitete, izvijestilo da je optužilo Marka Grzunova (42), Ivana Stilinovića (30), Tomislava Kljaića (31), Amera Draganovića (32) i Josipa Keruma (33), nećaka bivšeg splitskog gradonačelnika Željka Keruma. Uz njih, nakon provedene istrage u kojoj su dokazi pribavljeni i putem međunarodnopravne suradnje s Francuskom i Eurojustom optuženi su Tomislav Drmić (30) i 38-godišnjak.

Grzunov se tereti da je od kolovoza 2020. do 13. travnja 2022., u Hrvatskoj, Nizozemskoj, Ekvadoru i Dominikanskoj Republici, povezao Stilinovića, Kljaića, Draganovića i druge zasad nepoznate osobe u zajedničko djelovanje radi uspostave cjelokupne krijumčarske rute trgovine kokainom,

Nakon što bi Grzunov najprije s nepoznatim osobama iz Južne Amerike dogovorio nabavu kokaina, sa Stilinovićem je pronalazio podobne tvrtke u Hrvatskoj putem kojih bi se mogla uvesti pogodna roba za krijumčarenje. Uskok ističe da je Stilinović imao ulogu pronalaska osoba koje takvim tvrtkama upravljaju ili su s njima povezani pa je angažirao Kljaića kao zaposlenika tvrtke koja se bavi trgovinom voća i povrća, a Draganovića kao odgovornu osobu tvrtke koja se bavi trgovinom kožama.

Sukladno uputama, dodaje Uskok, Kljaić i Draganović su pripremili potrebnu dokumentaciju te su dogovorili sklapanje poslova s tvrtkama iz Južne Amerike, a koji su služili kao paravan za krijumčarenje kokaina. Potom su osiguravali transport kokaina kojeg su prodavali po cijeni od najmanje 30.000 eura za jedan kilogram, dok su novac međusobno podijelili.

Grzunov i Drmić se terete da su od 21. svibnja 2020. do 18. kolovoza 2022., u Hrvatskoj, Sloveniji i Italiji, povezali u zajedničko djelovanje 38-godišnjaka, Josipa Keruma i druge zasad nepoznate osobe radi krijumčarenja oružja iz Hrvatske preko Slovenije do Italije.

Prema Uskokovoj optužnici, Grzunov je bio zadužen za pronalazak kupaca oružja i streljiva, pregovore oko cijena te koordinaciju dostave, Drmić za financiranje nabave oružja i streljiva, njihovo preuzimanje te pronalazak vozača za njihov prijevoz, a 38-godišnjak za preuzimanje, prijevoz i predaju oružja i streljiva, kao i novca kojim je naoružanje plaćeno. Uskok tereti Keruma za pribavljanje oružja i streljiva te osiguranje njihova preuzimanja.

Od krijumčarenja droge zaradili 1,3 milijuna eura

Tužiteljstvo ističe da je skupina u najmanje jednom navratu iz Hrvatske kroz Sloveniju do Italije prokrijumčarila 31 komad oružja, među kojima i 20 automatskih puška po cijenio od 50.000 eura. Grzunov je u još najmanje dva navrata posredstvom Drmića od Keruma zatražio ponudu i cijene automatskih i jurišnih pušaka, puškostrojnica, snajpera i protuoklopnih raketa.

Uz to, Uskok tereti Drmića da je od 22. lipnja 2020. do 18. kolovoza 2022., u Hrvatskoj, Španjolskoj i Francuskoj, povezao 38-godišnjaka i više drugih nepoznatih osoba radi uspostave rute krijumčarenja marihuane iz Španjolske do Švedske i drugih europskih zemlja.

Uskok precizira da je Drmić, zajedno s još dvije nepoznate osobe, u najmanje jednom navratu nabavio 171 kilogram kanabisa koji se, spreman za ukrcaj, nalazio u Španjolskoj. Tamo je poslao 38-godišnjaka koji je drogu preuzeo i ukrcao u teretno vozilo, a koji je potom uhićen na španjolsko-francuskoj granici pri pokušaju krijumčarenja droge.

Pritom je Drmić, neovisno o djelovanju kriminalne skupine, radi daljnje preprodaje kod sebe zadržao 2,6 kilograma kanabisa i smole kanabisa koji sadrže zabranjeni HHC.

Uskok je u optužnici predložio da se od Grzunova, Stilinovića, Kljaića i Draganovića oduzme imovinska korist od 1,3 milijuna eura te da se od Grzunova, Keruma, Drmića i 38-godišnjaka oduzme 50.000 eura imovinske koristi. Također, zagrebačkom Županijskom sudu predloženo je i produljenje istražnog zatvora protiv svih okrivljenika.

