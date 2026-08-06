USKOK objavio nalaz u aferi ilegalnog otpada u Lici: "Prijeti širenje i povećanje utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi"

''S obzirom na utvrđene količine otpada, njegova opasna svojstva, koncentracije kontaminata i dokazane puteve prijenosa, može se zaključiti da se radi o lokalnom značajnom, ali progresivnom utjecaju, koji je već doveo do trajnih promjena u okolišu, a bez provedbe sanacijskih mjera predstavlja kontinuirani izvor onečišćenja s tendencijom širenja i povećanja intenziteta utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi'', stoji u nalazu kojeg je objavio Uskok.