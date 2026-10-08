Počelo je spaljivanje otpada iz Gospića: Odmah došle i dvije ostavke

Riječ je o nastavku prijepora koji su započeli nakon odluke Vlade da se dio otpada s lokacije nekadašnjeg PPK Velebit u Gospiću uputi na oporabu u cementaru Holcim u Koromačnu. Takvoj se odluci usprotivila Istarska županija, čija je Skupština 21. rujna zatražila njezino povlačenje, ali i otvorenu komunikaciju s javnošću te pravodobno uključivanje stanovništva u cijeli postupak. Osnovana je i radna skupina koja bi trebala pratiti situaciju te o svojim saznanjima redovito izvještavati Skupštinu i javnost.