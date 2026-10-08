NESUGLASICE U ISTRI
Počelo je spaljivanje otpada iz Gospića: Odmah došle i dvije ostavke
Spaljivanje otpada iz Gospića u cementari Holcim u istarskom Koromačnu već je započelo, a članovi radne skupine Istarske županije, osnovane zbog praćenja kvalitete zraka u okolici cementare, za to su doznali tek na sjednici održanoj 7. listopada.
Zbog izostanka pravodobnih informacija i nezadovoljstva načinom rada tog tijela ostavke su podnijeli županijski vijećnici Helena Lozić Doklestić iz Možemo i Zoran Karlić iz SDP-a.
Oboje smatraju da je time dovedena u pitanje svrha osnivanja radne skupine, dok njezin predsjednik Mirko Radolović iz redova Istarske županije odbacuje kritike i tvrdi da su svi članovi imali mogućnost ravnopravno sudjelovati u raspravi i donošenju zaključaka, doznaje Barbara Ban iz Jutarnjeg lista.
Problemi već na drugoj sjednici
Riječ je o nastavku prijepora koji su započeli nakon odluke Vlade da se dio otpada s lokacije nekadašnjeg PPK Velebit u Gospiću uputi na oporabu u cementaru Holcim u Koromačnu. Takvoj se odluci usprotivila Istarska županija, čija je Skupština 21. rujna zatražila njezino povlačenje, ali i otvorenu komunikaciju s javnošću te pravodobno uključivanje stanovništva u cijeli postupak. Osnovana je i radna skupina koja bi trebala pratiti situaciju te o svojim saznanjima redovito izvještavati Skupštinu i javnost.
Međutim, već na drugoj sjednici radne skupine pokazalo se da je oporaba otpada započela prije nego što su njezini članovi o tome dobili informacije od Holcima.
"Smatram apsolutno neprihvatljivim da o početku spaljivanja otpada doznajemo tek nakon što je ono već započelo, bez prethodnog uvida u svu zatraženu dokumentaciju i analize, a da se pritom od članova Radne skupine očekuje da pričekaju usuglašavanje zajedničkog priopćenja. Upravo je transparentnost bila jedan od temeljnih razloga osnivanja Radne skupine. Stoga smatram da je postupanjem u kojem javnost nije pravodobno obaviještena o početku oporabe otpada iznevjeren temeljni smisao Zaključka Skupštine Istarske županije", poručio je Karlić.
Od Holcima i nadležnih državnih institucija očekuje da bez odgode objave kada je započela oporaba otpada iz Gospića, koje su količine i vrste otpada zaprimljene i spaljene, gdje je otpad prethodno obrađen, na temelju kojih dozvola te kakvi su rezultati provedenih analiza i mjerenja. Najavio je da će se tim pitanjima nastaviti baviti kroz rad u Skupštini Istarske županije.
Radolović nudi drugu stranu priče
Na kritike rada radne skupine reagirao je njezin predsjednik Mirko Radolović, koji je ujedno odgovorio i na ostavku predstavnice Možemo Helene Lozić Doklestić. U očitovanju koje je Istarska županija dostavila medijima tvrdi da su svi njezini prijedlozi od 2. listopada raspravljeni elektroničkim putem i prihvaćeni te da je već 3. listopada Holcimu upućen dopis sa svim postavljenim pitanjima.
Kako odgovor nije stigao do sjednice održane 7. listopada, predstavnicima Holcima pitanja su postavljena izravno na sastanku.
Radolović ističe da su na sjednici raspravljeni i prijedlozi Zorana Karlića te da su na temelju njih definirana četiri zahtjeva prema tvrtki.
Od Holcima je tako zatražen izravan prijenos podataka kontinuiranih mjerenja emisija na server Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, dostava internih i vanjskih analiza bez odgode, dokumentirane potvrde sukladnosti svake konkretne pošiljke te dokazi sljedivosti otpada koji se zaprima u Koromačnu.
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