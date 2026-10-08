Saziva se Odbor za nacionalnu sigurnost. SOA bi trebala pripremiti izvješće

Ostojić je, naime, po završetku sjednice kazao da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću te o tome izvijestila nadležna tijela, "a kako SOA nema represivne ovlasti i nema ulogu u postupanju, informaciju je proslijedila policiji, USKOK-u i Državnom inspektoratu." Inače, na sjednicu su bili pozvani predstavnici SOA-e i DORH-a, ali nisu došli, nego je SOA poslala izvješće u kojem je, kako je prenio Ostojić, bilo navedeno da su "svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine o počecima događaja u Gospiću".