odlaganje otpada
Saziva se Odbor za nacionalnu sigurnost. SOA bi trebala pripremiti izvješće
Za idući tjedan zakazana je nova sjednica saborskog Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost kako bi se precizno utvrdilo kakva je saznanja imala Sigurnosno-obavještajna agencija (SOA) o uvozu i ilegalnom odlaganju otpada u Gospiću 2022. i 2023. godine, te koga je sve o tome obavijestila.
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Ovaj put na sjednici bi se morali pojaviti predstavnici SOA-e i Državnog odvjetništva, a SOA bi trebala pripremiti tematsko izvješće o praćenju organiziranog kriminala koji se bavi ilegalnim odlaganjem otpada unazad deset godina, a Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost trebao bi prvi put u ovome 11. sazivu Sabora provesti pravi parlamentarni nadzor nad radom SOA-e, piše Jutarnji list.
Svi su demantirali Ostojića
Članica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost iz Možemo!, Sandra Benčić, još je na zadnjoj sjednici Odbora koja je održana 1. listopada s temom nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću, tražila da se deklasificiraju podaci koje je dostavila SOA, ali to nije učinjeno.
Odmah po završetku te sjednice Benčić je to iznijela u javnost, a nakon što su počele izlaziti kontradiktorne informacije o saznanjima i postupanju SOA-e izjavila je kako je s predsjednikom Odbora, SDP-ovim Rankom Ostojićem, dogovorila da se sazove nova sjednica na kojoj će se sve razjasniti.
Ostojić je, naime, po završetku sjednice kazao da je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću te o tome izvijestila nadležna tijela, "a kako SOA nema represivne ovlasti i nema ulogu u postupanju, informaciju je proslijedila policiji, USKOK-u i Državnom inspektoratu." Inače, na sjednicu su bili pozvani predstavnici SOA-e i DORH-a, ali nisu došli, nego je SOA poslala izvješće u kojem je, kako je prenio Ostojić, bilo navedeno da su "svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine o počecima događaja u Gospiću".
Nakon te njegove izjave uslijedio je niz reakcija koje to demantiraju. Prvi je reagirao Ured predsjednika Republike Zorana Milanovića s tvrdnjom da predsjednik nije od SOA-e dobio nikakvu informaciju o otpadu koji je ilegalno odlagan u Gospiću, a isto je potom reagirala Vlada, pa predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, te Državno odvjetništvo i MUP.
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