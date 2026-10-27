PU zagrebačka/Ilustracija

U Zagrebu su prijavljene dvije prijevare u kojima se jedan počinitelj lažno predstavio kao policajac, a drugi kao zaposlenik financijske ustanove, pri čemu je 84-godišnjakinja oštećena za nekoliko stotina tisuća eura, a 23-godišnji Indijac za nekoliko tisuća eura.

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U prvom slučaju nepoznati prevarant se telefonom lažno predstavio 84-godišnjakinji kao zaposlenik financijske ustanove između 14. i 22. listopada na Trešnjevci. Nakon što je povjerovala u njegovu priču, predala je novac nepoznatim počiniteljima, a materijalna šteta iznosi nekoliko stotina tisuća eura.

U drugom slučaju nepoznati počinitelj kontaktirao je putem elektroničke pošte i video poziva 23-godišnjeg državljanina Indije 23. listopada oko 17,15 sati na Medveščaku, lažno se predstavivši kao policijski službenik i tvrdeći da oštećeni posjeduje lažni novac.

Nakon što je povjerovao u tu priču, 23-godišnjak je otvorio mobilnu aplikaciju, nakon čega mu je počinitelj s bankovnog računa otuđio novac. Šteta iznosi nekoliko tisuća eura.

Kriminalistička istraživanja oba slučaja su u tijeku, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.