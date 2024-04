Analitičar: “Jedno je sigurno – tko god je sastavi, imat ćemo desniju i nestabilniju vladu”

Podijeli :

Igor Šoban/Marko Lukunić/Robert Anić/PIXSELL

Jutro nakon parlamentarnih izbora jasno je da se u omjerima osvojenih mandata situacija značajnije ne razlikuje od one nakon prošlih izbora. No, jedna promjena ipak se dogodila, odnosno - tek se treba dogoditi.

Okupljanje parlamentarne većine i formiranje nove vlade ovoga puta iziskivat će vjerojatno mukotrpne pregovore i kompromise.

Oglasio se Plenković: Uskoro ćete saznati s kim ćemo imati većinu, s nekima smo se već čuli

“Sa sigurnošću možemo reći da tko god je bude formirao, imat ćemo desniju i nestabilniju vladu od ove koju smo imali do sada. Čak i ako to učine Zoran Milanović i koalicija Rijeke pravde, to će podrazumijevati izrazito desnu politiku”, kazao nam je Jerko Trogrlić, komunikacijski stručnjak i politički analitičar iz Splita.

HDZ uspio i uz visoku izlaznost

Milanović je, dodaje Trogrlić, svojim uključivanjem “podigao” interes za izbore.

“Odabirom dana i jakom emotivnom nabrijanošću kampanje podigao je izlaznost, ali time nije pomogao dvjema najvećim strankama. Pokazalo se da uz visoku izlaznost one manje dobivaju šansu za značajnije rezultate”, napominje.

HDZ ipak može biti zadovoljan jer je usprkos velikoj izlaznosti, za koju se govorilo da mu ne ide na ruku, uspio ostati na više od 60 mandata.

Analitičar: Koji je sljedeći potez Milanovića? Inzistirat će na jednoj stvari

“Broj ljudi koji su izašli na izbore neuspredivo je veći nego prije četiri godine, a HDZ je relativni pobjednik s 19 mandata više od prvog idućeg konkurenta, što nikako nije slab rezultat. A kad vidimo da imaju ideološki i svjetonazorski ipak bližeg potencijalnog partnera u Domovinskom pokretu, čini se da će to biti brz dogovor”, kaže.

Međutim, napominje, prepreka tomu su osobne razmirice i netrpeljivosti između lidera HDZ-a i DP-a.

“Ako ne uspije, SDP će uskoro tražiti novog šefa”

U poslijeizbornim pregovorima bit će važni i zastupnici nacionalnih manjina, njih ukupno osmero. Čini se da su oni, smatra Trogrlić, spremni podržati bilo koju opciju koja dođe u priliku sastavljati vladu, ali da su ipak nešto bliži HDZ-u. To bi, barem što se tiče zastupnika SDSS-a, trebalo ovisiti o eventualnom dogovoru Andreja Plenkovića i čelnika DP-a, Marija Radića i Ivana Penave.

S druge strane, Peđa Grbin i SDP imaju problem jer je stranka i nakon četiri godine praktički ostala na istom broju mandata – 2020. SDP je osvojio 41, a sada tek jedan više.

“Ako ne uspiju formirati vladu, mislim da će već uoči izbora za Europski parlament (9. lipnja, nap.a.) SDP početi tražiti novog predsjednika”, kazao je Trogrlić.

“Svima je bilo važno reći da neće s HDZ-om”

Nakon zauzimanja beskompromisnih stavova u predizbornoj kampanji, nakon izbora slijede kompromisna popuštanja. Trogrlić kaže kako je to uobičajeno.

“Nakon osam godina HDZ-a na vlasti, svima je bilo važno u kampanji kazati da neće s njima . U tom smislu, DP-u i Mostu je pomogla i ona snimka premijera Plenkovića koja je procurila u javnost prije samih izbora, a iz koje je bilo očito da između njih ljubavi i dogovora nema. Mislim da im je i to dalo dodatan potisak u samom finišu kampanje da pokažu, pogotovo DP, kako nisu ni u kakvom dogovoru s HDZ-om”, napominje.

Oglasio se Milanovićev suradnik: “Za prolivenim mlijekom ne treba plakati”

A kad izbori prođu, postavlja se pitanje stabilnosti i održivosti. Ako ih ne bude, mogući su izvanredni izbori.

“Moguće je da idemo i u nove izbore. Međutim, ovo je superizborna godina u kojoj nas nakon ovih čeka još dvoje izbora, pa je pitanje mogu li se opravdati još jedni. A građani su skloni kazniti inicijatore novih izbora. Važnije od toga želiš li s nekim, jest jesi li spreman u tom slučaju bezrezervno čuvati vrijednosti na kojima si dobio povjerenje. DP-u je te vrijednosti ipak lakše čuvati s HDZ-om”, kaže.

“Milanovićev plan je bila pat-pozicija, a onda…”

Trogrlić smatra da u ovom trenutku veće šanse za okupljanje parlamentarne većine i formiranje vlade ima HDZ. No, pitanje je hoće li lideri HDZ-a i DP-a pronaći održivi model.

“Njihove osobne razlike i netrpeljivosti su izrazite. Pa DP se predstavlja kao pravovjerni HDZ, a Penava je kao član HDZ-a došao na čelo Vukovara, tako da među njima nema razlika u uvjerenjima, ali ima u načinu funkcioniranja. DP se sa svojih 14 mandata sigurno neće ponašati kao HDZ-ovi koalicijski partneri koji su imali jedan ili dva mandata. Ovo bi bila totalno drugačija dinamika upravljanja državom u odnosu na prethodnih osam godina. DP izrazito želi doći na vlast i u priliku upravljati državom. Bit će to jako izazovno za Plenkovića”, tumači Trogrlić.

Može li Milanović sastaviti Vladu? Grmoja: To ne bi trebao biti on

Druga je mogućnost da novu većinu i vladu formira Milanović s koalicijom okupljenom oko SDP-a. Trogrlić smatra da je Milanovićev plan bila pat-pozicija, ali ona podrazumijeva teži i duži put.

“Milanovć nije iracionalan u političkoj analizi. Računao je da je prvi korak smijeniti HDZ kako god i s kim god, a onda u drugom koraku – a to bi bili ponovljeni izbori – osigurati većinu koja bi osigurala stabilnu vladu. No, to znači političku nestabilnost ove godine i pitanje je kako bi birači na to reagirali”, kazao je Trogrlić procjenjujući moguće ishode.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.