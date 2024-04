Što Grbin kaže o Butkovićevoj najavi Milanovićeve ostavke?

Podijeli :

Sanjin Strukic / Pixsell

Nakon objave minsitra Olega Butkovića da će predsjednik države Zoran Milanović sutra dati ostavku, s Pantovčaka ni glasa. Za 11 sati je u Uredu predsjednika planirano obraćanje Zorana Milanovića koji će uručiti odlikovanja i dodijeliti počasne činove brigadnih generala braniteljima iz Domovinskog rata.

Upit o Butkovićevoj izjavi poslali smo u Ured predsjednika te ćemo ga objaviti kad ga dobijemo.

Butkovićevu Facebook objavu komentirao je SDP-ov Peđa Grbin.

Butković objavio: Milanoviću, što ja to čujem, sutra daješ ostavku?

“Pitajte Butkovića, on sve zna, osim kakve je poruke slao Josipi Rimac”, odgovorio je za 24 sata predsjednik SDP-a Peđa Grbin.

Podsjetimo, Butković je jutros objavio sljedeći status:

“Dobro jutro Zorane, što ja to čujem? SUTRA DAJEŠ OSTAVKU!! Panika, ha? Kampanja ti je u rasulu, krčmar (kako me posprdno zoveš) razotkrio te kao lažova i sada tražiš šok terapiju da probaš napraviti preokret. Ali imaš jedan veliki problem, Zorane. Ti si pročitana knjiga!! Ta ostavka ništa ti neće donijeti. A znaš zašto? Zato što ljudi vide da te vodi mržnja, destrukcija i zlo. Ne može ti jedini program biti – pohapsit ću vas sve, sve ću vam uzeti, uključujući i moju kravicu Milovu. Da si bio frajer, što nisi, i dao ostavku kad si raspisao izbore, e to bi bilo vrijedno poštovanja. Ovo sada je potez očajnika i dobronamjerno ti kažem, ne blamiraj se dodatno. Budi frajer bar na kraju, stisni ruku pobjedniku i čekaj kraj mandata. P.S. Ne pitaj me kako sam doznao. Reći ću ti kad mi odgovoriš na ona moja dva pitanja”, stoji u objavi na Facebooku.

