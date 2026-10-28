Nestao simbol Slovenije: "Postoje stvari za koje smo mislili da su vječne..."

Zorn, koji je prva mjerenja ledenjaka proveo 2001. godine, rekao je da ga je brzina promjena iznenađivala čak i u desetljećima tijekom kojih je ledenjak opstajao dulje nego što se očekivalo. Točka na kojoj je zbog skliskog terena morao nositi dereze pomicala se sve više iz godine u godinu kako se led povlačio.