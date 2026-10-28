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FASCINIRANA SPORTSKIM ASOM

Princeza Kate otkrila kojem se legendarnom Hrvatu divila: "Bila sam opčinjena njime"

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N1 Info
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28. lis. 2026. 14:06
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reuters
BEN STANSALL/REUTERS

Britanska princeza Kate Middleton otkrila je da je tijekom odrastanja bila fascinirana hrvatskim tenisačem Goranom Ivaniševićem, a njezina izjava potječe iz 2017. godine, kada je o tome govorila u BBC-jevu dokumentarcu "Sue Barker: Our Wimbledon".

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Middleton je tada govorila o svojoj ljubavi prema tenisu i Wimbledonu, turniru koji je, kako je istaknula, obilježio njezino odrastanje.

"Uvijek sam pratila Wimbledon, bio je dio mog odrastanja. On je izuzetno bitan dio engleskog ljeta i mislim da zaista inspirira mlade, baš kao što je inspirirao mene dok sam bila mlada", rekla je.

Među tenisačima koji su na nju ostavili poseban dojam izdvojila je Ivaniševića, ali i još nekoliko velikih imena svjetskog tenisa.

"Recimo, obožavala sam Gorana Ivaniševića, bila sam opčinjena njime. Isto kao i s Peteom Samprasom, Andreom Agassijem i Steffi Graf", izjavila je Kate.

Njezine su riječi tada prenijeli britanski mediji, a na njih je podsjetio i Večernji list.

Ivaniševićev put do teniske besmrtnosti

Goran Ivanišević tijekom karijere osvojio je 22 turnira, a najveći uspjeh ostvario je 2001. godine, kada je osvojio Wimbledon. Do naslova na svom omiljenom turniru stigao je nakon što je prethodno čak tri puta izgubio u finalu.

Posebnost tog trijumfa bila je i činjenica da je na turniru nastupio zahvaljujući pozivnici organizatora, i to u razdoblju kada se njegova karijera približavala kraju.

Njegov uspjeh izazvao je oduševljenje među tenisačima, stručnjacima i novinarima koji su pratili taj sport, a Ivanišević je ostao upamćen i po svojoj karizmi.

U siječnju je objavljeno da će postati član Međunarodne teniske kuće slavnih u Newportu, zajedno s proslavljenom španjolskom tenisačicom Conchitom Martinez.

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goran ivanišević kate middleton

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