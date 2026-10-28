FASCINIRANA SPORTSKIM ASOM
Princeza Kate otkrila kojem se legendarnom Hrvatu divila: "Bila sam opčinjena njime"
Britanska princeza Kate Middleton otkrila je da je tijekom odrastanja bila fascinirana hrvatskim tenisačem Goranom Ivaniševićem, a njezina izjava potječe iz 2017. godine, kada je o tome govorila u BBC-jevu dokumentarcu "Sue Barker: Our Wimbledon".
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Middleton je tada govorila o svojoj ljubavi prema tenisu i Wimbledonu, turniru koji je, kako je istaknula, obilježio njezino odrastanje.
"Uvijek sam pratila Wimbledon, bio je dio mog odrastanja. On je izuzetno bitan dio engleskog ljeta i mislim da zaista inspirira mlade, baš kao što je inspirirao mene dok sam bila mlada", rekla je.
Među tenisačima koji su na nju ostavili poseban dojam izdvojila je Ivaniševića, ali i još nekoliko velikih imena svjetskog tenisa.
"Recimo, obožavala sam Gorana Ivaniševića, bila sam opčinjena njime. Isto kao i s Peteom Samprasom, Andreom Agassijem i Steffi Graf", izjavila je Kate.
Njezine su riječi tada prenijeli britanski mediji, a na njih je podsjetio i Večernji list.
Ivaniševićev put do teniske besmrtnosti
Goran Ivanišević tijekom karijere osvojio je 22 turnira, a najveći uspjeh ostvario je 2001. godine, kada je osvojio Wimbledon. Do naslova na svom omiljenom turniru stigao je nakon što je prethodno čak tri puta izgubio u finalu.
Posebnost tog trijumfa bila je i činjenica da je na turniru nastupio zahvaljujući pozivnici organizatora, i to u razdoblju kada se njegova karijera približavala kraju.
Njegov uspjeh izazvao je oduševljenje među tenisačima, stručnjacima i novinarima koji su pratili taj sport, a Ivanišević je ostao upamćen i po svojoj karizmi.
U siječnju je objavljeno da će postati član Međunarodne teniske kuće slavnih u Newportu, zajedno s proslavljenom španjolskom tenisačicom Conchitom Martinez.
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