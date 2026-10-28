Putujete Ryanairom? Od 10. studenoga vrijedi novo pravilo

Kao jedan od razloga naveo je rast cijena mlaznog goriva od travnja 2027. godine, od kojeg se zrakoplovne kompanije, prema njegovim riječima, nisu dovoljno zaštitile unaprijed ugovorenim cijenama. Zbog toga bi poskupljenja mogla biti prenesena na putnike, a cijene karata porasti i do 20 posto.