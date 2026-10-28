Zašto su Kinezi bijesni na Mbappéa? Sve je počelo šalom o Mao Zedongu

Mao je bio utemeljitelj moderne kineske države i u službenoj se interpretaciji Komunističke partije Kine i dalje smatra revolucionarnim junakom. Ipak, njegovo razdoblje obilježile su i katastrofalne politike, među kojima je Veliki skok naprijed, kampanja industrijalizacije koja je pridonijela razornoj gladi. Prema nekim procjenama, u toj je gladi umrlo čak 30 milijuna ljudi.