milijuni na kocki
Zašto su Kinezi bijesni na Mbappéa? Sve je počelo šalom o Mao Zedongu
Francuska nogometna zvijezda Kylian Mbappé našao se usred međunarodne kontroverze nakon što se na društvenim mrežama proširio video u kojem se našalio na račun internetskog memea koji ga povezuje s bivšim kineskim vođom Mao Zedongom. Njegove su izjave izazvale val negativnih reakcija u Kini. Na kraju su se morali ispričati i nogometaš i njegov klub Real Madrid. U pozadini cijelog slučaja nalaze se veliki komercijalni interesi na jednom od najvažnijih međunarodnih tržišta.
Francuska nogometna zvijezda Kylian Mbappé našao se usred međunarodne kontroverze nakon što se na društvenim mrežama proširio video u kojem se našalio na račun internetskog memea koji ga povezuje s bivšim kineskim vođom Mao Zedongom. Njegove su izjave izazvale val negativnih reakcija u Kini. Na kraju su se morali ispričati i nogometaš i njegov klub Real Madrid.
Umjesto nogometnih priznanja, Mbappé se našao na popisu stranih slavnih osoba i brendova koji su se našli na udaru kineske javnosti zbog navodnog vrijeđanja osjećaja kineskog naroda.
Sve je počelo nakon što se proširio video u kojem Mbappé govori o memeu koji ga prikazuje zajedno s Maom, osnivačem moderne kineske države. U snimci nogometaš spominje muškarca za kojeg kaže da misli kako je bio kineski diktator, nakon čega se pojavljuje fotomontaža njegova lica na Maovu tijelu, piše Guardian.
Mbappéa već neko vrijeme prati nadimak "diktator", koji je dobio još tijekom igranja za PSG, kao šalu na račun njegova navodnog utjecaja u klubu.
Ubrzo nakon širenja snimke uslijedile su brojne kritike na kineskim društvenim mrežama. Neki brendovi distancirali su se od nogometaša, a kineski mediji objavili su i da je Kineski nogometni savez uputio oštar prosvjed Real Madridu.
Mbappé se ispričao, a isto je učinio i Real Madrid
U utorak se Mbappé javno ispričao zbog svojih komentara, i to na francuskom, engleskom i kineskom jeziku. "Moja je izjava bila nepromišljena i sad razumijem da je povrijedila mnoge ljude u Kini", poručio je nogometaš.
Oglasila se i španjolska La Liga, koja je izrazila žaljenje zbog uvrede koju su Mbappéove izjave nanijele kineskim navijačima.
La Liga je tijekom sezone 2024./2025. ostvarila 1,576 milijardi eura prihoda od televizijskih prava, od čega je oko 748 milijuna eura došlo s međunarodnih tržišta. Iako nisu objavljeni konkretni prihodi ostvareni samo u Kini, azijsko tržište i SAD među najvažnijim su izvorima inozemnih prihoda španjolskog prvenstva.
Eventualno pogoršanje odnosa s kineskim partnerima zato bi moglo ugroziti vrijedne ugovore i buduće prihode.
Predsjednik La Lige Javier Tebas se sastao i s kineskim veleposlanikom u Španjolskoj Yao Jingom. Cilj sastanka bio je potvrditi nastavak suradnje i očuvanje postojećih sporazuma.
Predsjednik La Lige poručio je da liga želi nastaviti suradnju s kineskim partnerima i spriječiti da incident povezan s izjavom jednog igrača ugrozi dosadašnje rezultate i odnose s milijunima navijača.
Real Madrid u srijedu se također ispričao kineskom narodu zbog eventualne uvrede koju je incident izazvao.
Kontroverza je dobila dodatnu pozornost nakon izvješća da je kineska državna televizija iz svojeg programa uklonila prijenose cijele španjolske nogometne lige. Nije, međutim, jasno u kojoj je mjeri ta odluka izravno povezana s Mbappéovim slučajem.
Tri kineske tvrtke prekinule suradnju s Mbappéom
Posljedice nisu ostale ograničene na televizijske prijenose. Prema navodima iz izvješća, tri kineske kompanije prekinule su komercijalnu suradnju s francuskim nogometašem, što predstavlja udarac njegovu marketinškom imidžu na kineskom tržištu.
Ugroženi bi mogli biti i poslovni interesi Real Madrida, prenosi Goal.
Prema pisanju El Munda, klub posjeduje 20 posto prava na korištenje Mbappéova imidža. Osim toga, između 10 i 15 posto prihoda od prodaje klupskih proizvoda na međunarodnim tržištima dolazi iz Kine, gdje je dres francuskog napadača među najprodavanijima.
Ti podaci ne znače da je Real Madrid već pretrpio gubitke u navedenom iznosu. Oni, međutim, pokazuju koliki bi poslovni interesi mogli biti ugroženi ako se kriza nastavi ili preraste u širi bojkot.
Ironija je u tome što je Mbappé, jedan od najvažnijih marketinških aduta madridskog kluba, sada povezan s kontroverzom koja bi mogla utjecati na prodaju njegovih dresova i odnose kluba s partnerima na velikom kineskom tržištu.
Zašto je Kini toliko važno španjolsko prvenstvo?
Koliko je kinesko tržište važno za španjolski nogomet, pokazuje i broj gledatelja koji prate utakmice.
Prema podacima koje prenosi El Mundo, posljednji susret Barcelone i Real Madrida u Španjolskoj pratilo je oko 2,76 milijuna gledatelja putem kanala DAZN LaLiga. Usporedbe radi, debi kineskog nogometaša Wu Leija za Espanyol 2019. godine privukao je približno 40 milijuna gledatelja u Kini.
La Liga se kineskoj publici prilagođava već godinama. Još 2016. počela je raspoređivati pojedine utakmice u termine pogodnije za gledatelje u Aziji, uključujući susrete koji su se igrali u 13 sati po španjolskom vremenu, odnosno u 19 sati u Pekingu. Danas se utakmice poslijepodne redovito igraju subotom i nedjeljom.
Tijekom posljednjih 12 godina liga je gradila svoju prisutnost na kineskom tržištu otvaranjem ureda u Šangaju i Pekingu te ureda u Hong Kongu, koji služe za razvoj suradnje i pronalaženje sponzora.
Prema posljednjim dostupnim podacima koje navodi El Mundo, poslovanje tih ureda prije pet godina premašilo je 11 milijuna eura.
Zabrinutost španjolskih nogometnih čelnika stoga se ne odnosi samo na jednu utakmicu ili reklamnu kampanju. U pitanju je dugogodišnja suradnja koja bi mogla utjecati na postojeće ugovore i buduće poslovne prilike.
Financijski gubici zasad nisu poznati
Niz isprika pokazuje koliki je pritisak nastao nakon Mbappéove izjave. Nogometaš je pokušao smiriti reakcije javnosti, Tebas zaštititi odnose La Lige s Kinom, a Real Madrid na kraju se također morao službeno očitovati.
Više od 520 milijuna pretplatnika platforme Migu, stotine milijuna pregleda sadržaja povezanog s kontroverzom i značajan udio kineskog tržišta u prodaji klupskih proizvoda objašnjavaju zašto španjolski nogometni akteri nastoje što prije zatvoriti ovaj slučaj.
Kinezi se pitaju što je nogometaš zapravo rekao
Zanimljivo je da su brojni kineski mediji izvještavali o reakcijama na incident, povlačenju brendova i isprikama, ali uglavnom nisu izravno navodili što je Mbappé točno rekao.
Nogometna aplikacija Dongqiudi među prvima je osudila njegove "neprimjerene izjave", ali je istodobno poručila da ih ne može prevesti jer su uvredljive za Kinu i kineski narod.
Na kineskim društvenim mrežama tema je nastavila privlačiti golemu pozornost. Jedna od oznaka povezanih s Mbappéovom isprikom do srijede ujutro prikupila je više od 600 milijuna pregleda.
Pojedini korisnici pitali su se što je nogometaš zapravo rekao. Manya Koetse, urednica biltena Eye on Digital China, upozorila je da mnogi korisnici koji ne koriste VPN i dalje ne znaju zbog čega se na internetu poziva na bojkot francuskog nogometaša.
Mao je i dalje osjetljiva tema u Kini
Slučaj je ponovno pokazao koliko je nasljeđe Mao Zedonga, koji je umro prije 50 godina, i dalje osjetljivo pitanje u Kini.
Mao je bio utemeljitelj moderne kineske države i u službenoj se interpretaciji Komunističke partije Kine i dalje smatra revolucionarnim junakom. Ipak, njegovo razdoblje obilježile su i katastrofalne politike, među kojima je Veliki skok naprijed, kampanja industrijalizacije koja je pridonijela razornoj gladi. Prema nekim procjenama, u toj je gladi umrlo čak 30 milijuna ljudi.
Komunistička partija priznala je i da je Kulturna revolucija, obilježena nasiljem i političkim progonima, bila velika pogreška.
Unatoč tim povijesnim kontroverzama, dio kineske javnosti Maovu ulogu ne doživljava jednako negativno kao dio zapadnih promatrača. Mobo Gao, profesor kineskih studija na Sveučilištu u Adelaideu, ističe da Mao za velik dio kineskog stanovništva nije toliko negativna povijesna figura kao što se često prikazuje na Zapadu.
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