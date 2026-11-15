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hrvatska predstavnica

Ines Jelušić među novinarkama koje biraju najbolji automobil na svijetu

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N1 Info
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15. stu. 2026. 14:17
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ines jelušić automobiliona
Automobiliona

Hrvatska automobilska novinarka Ines Jelušić sudjelovat će u izboru za Ženski svjetski automobil godine (Women's Worldwide Car of the Year – WWCOTY), prestižnu međunarodnu nagradu o kojoj odlučuju isključivo automobilske novinarke.

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Žiri za 2027. godinu okuplja 63 novinarke iz 45 zemalja sa šest kontinenata, a među njima je i Ines Jelušić, koja je već članica ovog međunarodnog izbora.

WWCOTY nagrađuje najbolje automobile prema kriterijima važnima svim vozačima, neovisno o spolu. Ocjenjuju se sigurnost, kvaliteta, cijena, dizajn, vozne osobine, udobnost, praktičnost, tehnološke inovacije i utjecaj na okoliš.

Ovogodišnji izbor donosi i važnu organizacijsku promjenu. WWCOTY je postao dio organizacije World Car Awards, koja stoji iza jednog od najpoznatijih svjetskih izbora za automobil godine.

"Veseli me što nagrada Ženski svjetski automobil godine ulazi u jednu novu eru te se pridružila renomiranoj organizaciji kao što je World Car Awards. Vjerujem da će ovo pridruživanje donijeni novu energiju i novi vjetar u leđa našem ženskom kolektivu", izjavila je Jelušić.

U izboru za 2027. dodjeljivat će se nagrade u šest kategorija automobila, kao i posebna priznanja za ženu godine i tehnološku inovaciju godine.

Pobjednici po kategorijama bit će proglašeni 8. ožujka 2027., na Međunarodni dan žena, dok će ukupni pobjednik izbora za Ženski svjetski automobil godine biti poznat deset dana poslije.

Sve detalje možete pronaći na Automobilioni.

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automobiliona ines jelušić ženski svjetski automobil godine

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