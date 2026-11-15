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Automobilom se zabili u zlatarnicu i pobjegli s plijenom: Policija ih lovila helikopterom
Lopovi su se zaletjeli automobilom u zlatarnicu u njemačkome gradu Bayreuthu i ukrali niz vrijednih predmeta, izjavio je u nedjelju glasnogovornik policije.
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Dvojica muškaraca su uhićena a potraga za trećim je u tijeku.
Kako navodi policija, tri osobe zabile su se automobilom u trgovinu oko 3:40 sati ujutro.
Nakon što su uzeli nekoliko predmeta, provalnici su pobjegli drugim automobilom.
Policijska ophodnja opazila je automobil kojim su bježali na autoputu i krenula je u potjeru. Prema policiji, osumnjičenici su sišli s autoceste, ostavili automobili u šumi i nastavili bijeg pješice.
Policija je u potragi za bjeguncima koristila službene pse, dronove i helikopter.
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