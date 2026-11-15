Oglas

FILMSKA PLJAČKA

Automobilom se zabili u zlatarnicu i pobjegli s plijenom: Policija ih lovila helikopterom

author
Hina
|
15. stu. 2026. 13:20
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Jewelry Heist Under Helicopter Lights
Open AI / ChatGPT

Lopovi su se zaletjeli automobilom u zlatarnicu u njemačkome gradu Bayreuthu i ukrali niz vrijednih predmeta, izjavio je u nedjelju glasnogovornik policije.

Oglas

Dvojica muškaraca su uhićena a potraga za trećim je u tijeku.

Kako navodi policija, tri osobe zabile su se automobilom u trgovinu oko 3:40 sati ujutro.

Nakon što su uzeli nekoliko predmeta, provalnici su pobjegli drugim automobilom.

Policijska ophodnja opazila je automobil kojim su bježali na autoputu i krenula je u potjeru. Prema policiji, osumnjičenici su sišli s autoceste, ostavili automobili u šumi i nastavili bijeg pješice.

Policija je u potragi za bjeguncima koristila službene pse, dronove i helikopter.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
crna kronika njemačka pljačka pljačka zlatarnice policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ