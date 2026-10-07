Mučnina tijekom vožnje češća je u jednoj vrsti automobila: Znanstvenici objasnili zašto

Preporučuje se gledati kroz prednje vjetrobransko staklo te izbjegavati gledanje u mobitel ili čitanje knjige. Ako je moguće, bolje je sjesti na suvozačko mjesto nego straga. Putnici koji ipak moraju sjediti na stražnjem sjedalu trebali bi odabrati sredinu kako bi i dalje mogli gledati kroz prednje staklo.