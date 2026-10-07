STRUČNJACI IMAJU OBJAŠNJENJE
Mučnina tijekom vožnje češća je u jednoj vrsti automobila: Znanstvenici objasnili zašto
Putnici u električnim automobilima mogli bi češće osjećati mučninu tijekom vožnje nego oni koji se voze u benzincima i dizelašima, a stručnjaci smatraju da bi jedan od razloga mogao biti način na koji električna vozila ubrzavaju i usporavaju.
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Čini se da je mučnina uzrokovana vožnjom češća među putnicima u električnim automobilima. Tom se temom bavio i britanski BBC, a neurolog Nicholas Hac iz klinike Northwestern Medicine u Chicagu kao jedan od mogućih razloga izdvaja način kočenja u električnim automobilima, odnosno regenerativno kočenje, prenosi HAK revija.
Kod regenerativnog kočenja motor počinje raditi kao generator čim vozač otpusti papučicu gasa. Tako nastaje otpor koji usporava automobil, a istodobno se proizvodi električna energija koja se može pohraniti u bateriju.
Papučicu gasa zato je potrebno otpuštati postupno. Ako se to učini naglo, automobil može naglo usporiti, što kod putnika može izazvati simptome mučnine.
Zvuk i vibracije također imaju ulogu
Stručnjaci objašnjavaju da su ljudi navikli povezivati zvuk i kretanje vozila. Budući da električni automobili nemaju zvuk i vibracije motora na koje smo navikli, a koji nam daju informaciju o tome da vozilo ubrzava, nagla promjena brzine može biti neugodnija za putnike.
U takvim trenucima kod osobe se može pojaviti osjećaj ljuljanja naprijed-natrag. Hac pritom ističe da sklonost mučnini može biti izraženija ako je vozač navikao vrlo kratko i naglo pritiskati papučice gasa i kočnice.
Ipak, nisu sva istraživanja dala jasne odgovore. Bill Yates, koji je na Sveučilištu u Pittsburghu proučavao mučninu uzrokovanu vožnjom, upozorava da su dosadašnja istraživanja prilično nejasna.
"Postoje određeni anegdotalni podaci, no dosad nije provedeno mnogo doista ozbiljnih i sveobuhvatnih studija."
Kako ublažiti mučninu tijekom vožnje?
Stručnjaci navode nekoliko načina na koje putnici mogu pokušati smanjiti neugodne simptome.
Preporučuje se gledati kroz prednje vjetrobransko staklo te izbjegavati gledanje u mobitel ili čitanje knjige. Ako je moguće, bolje je sjesti na suvozačko mjesto nego straga. Putnici koji ipak moraju sjediti na stražnjem sjedalu trebali bi odabrati sredinu kako bi i dalje mogli gledati kroz prednje staklo.
Pomaže i držati glavu mirno oslonjenu na naslon za glavu, nagnuti sjedalo prema natrag te kontrolirati disanje. Otvaranje prozora i puštanje svježeg zraka također može ublažiti simptome.
Po potrebi se mogu uzeti i tablete protiv mučnine, iako one mogu uzrokovati pospanost. Prije duljeg putovanja preporučuje se pobrinuti da ste hidrirani, dovoljno naspavani i da ste pojeli hranu koja nije masna.
Stručnjaci također ističu da se tijelo s vremenom može naviknuti na kretanje, čime se smanjuje osjetljivost na mučninu. Što se češće putuje električnim vozilima, to bi se manja vjerojatnost pojave mučnine mogla biti jer se organizam postupno prilagođava.
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