odbijeni projekti
FOTO / Ovo je njihova vizija novog Maksimira: Pogledajte projekt arhitekata koji su uložili žalbu
Na natječaj za idejno rješenje stadiona Maksimir stigle su tri žalbe - dvije arhitektonskih ureda koji su sudjelovali na natječaju i ona Ministarstva gospodarstva, potvrdila je Hini Maja Kuhar, predsjednica Državne komisije za kontrolu javne nabave koja sada ima rok od 30 dana da o njima odluči.
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"Komisija ima službeni rok od 30 dana da odluči o njima. Ali to nije uvijek 30 dana, vrlo često je i kraće, a vrlo često je i duže ovisno o tome koliko su obimne žalbe, a ove su takve", rekla je Maja Kuhar.
Žalbu je podnio nizozemski arhitektonski ured De Architekten Cie, koji je završio šesti, odmah iza pet nagrađenih radova.
Drugu žalbu uputila je londonska kuća ZHA Architects Limited, odnosno arhitektonski ured Zaha Hadid, zajedno s hrvatskim UPI-2M-om.
Treća je ona Ministarstva gospodarstva koje je priopćilo kako je u žalbi zatražilo poništenje odluke i ponovljeni pregled i ocjenu, budući da je njihova analiza pokazala "ozbiljne indicije" da ista pravila nisu vrijedila za svih 88 natjecatelja.
"Sada moramo tražiti očitovanje od svih strana, Jedni se moraju očitovati na navode drugih", rekla je predsjednica DKOM-a.
Kazala je kako Komisiji za kontrolu javne nabave ove žalbe i "nisu neki osobiti prioritet", jer to niti je financirano europskim sredstvima, a niti se radi o obnovi, zgradama.
"Ja razumijem da je to interesantno javnosti, znam da je svima sada to bitno, ali jednostavno u trijaži svih ovih predmeta to nama nije prioritet", rekla je Kuhar.
No prije svega, kazala je, prvo treba vidjeti jesu li zadovoljeni svi formalni uvjeti i je li uplaćena naknada za žalbu.
Ako u sljedećih pet do deset dana DKOM ne donese odluku da odbacuje žalbu, onda znači da su ispunjene sve procesne pretpostavke, dodala je.
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