Ove godine nema poticaja za kupnju električnih vozila? Doznajemo gdje je zapelo

Podijeli :

Zeljko Lukunic/PIXSELL / Ilustracija

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u 2022. godini osigurao 108,3 milijuna kuna za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila. Natječaj je počeo u lipnju prošle godine, a u jednom danu iskorišten je sav iznos subvencija.

Sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila, u narodu poznatije pod nazivom subvencije za kupnju električnih vozila, traju od 2014. godine te je do sad za razne kategorije gotovo 8.700 vozila osigurano nešto više od 48 milijuna eura bespovratnih sredstava.

Od 2014. do 2020. godine je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 153 milijuna kuna sufinancirao nabavu više od 4.500 električnih, hibridnih te plug in hibridnih vozila. Prema podacima Centra za vozila Hrvatske, evidentan je porast električnih i hibridnih vozila u posljednjih nekoliko godina. U 2020. godini bilo je registrirano preko 1.300, dok je u 2022. godini broj električnih i plug-in hibridnih vozila prešao brojku od 30.000 automobila.

Kako do doći do poticaja?

Po pojedinom vozilu je u 2022. moguće bilo dobiti do 40 posto sredstava, a maksimalni iznos poticaja ovisi o kategoriji. Za mala električna vozila L1-L7 kategorije (mopedi, motocikli i slično) dijelili su se poticaji do 20.000 kuna, za plug-in hibridne automobile do 40.000 kuna, dok se za kupnju vozila s električnim pogonom ili čak na vodik moglo dobiti do 70.000 kuna.

Povijesni trenutak za “strujiće”: Ovo su trenutno najprodavaniji auti u svijetu

Kupac bi izabrao željeni model, a prodavatelji bi ga zatim prijavio za sufinanciranje putem aplikacije. Unosom obveznih podataka prijavitelja te učitavanjem potrebne dokumentacije u sustav, za korisnika se automatski rezervira dostupan iznos poticaja.

Kako bi ostvario pravo na sufinanciranje, kupac je u određenom roku morao uplatiti i obvezni minimalni predujam za vozilo, u iznosu od 7 posto traženih sredstava Fonda. Za fizičke osobe to je bilo maksimalno 4.900 kuna, dok predujam za pravne osobe iznosio do 28.000 kuna.

Građani su sufinanciranje mogli ostvariti za jedno novo vozilo, dok su tvrtke mogle kupiti i više njih, ali maksimalno su mogle dobiti do 400.000 kuna bespovratnih sredstava.

Da su subvencije bile vrlo popularne među kupcima govore i podaci iz 2022. Program je startao 30. lipnja, a u roku od 50 minuta rezervirano je 90 posto svih previđenih sredstava. Tijekom narednih pola sata, kako su se obrađivale prijave, natječaj je otvaran i zatvaran dok se nisu dodijelila i posljednja sredstva.

Što je sa subvencijama u 2023.?

Kako je kraj lipnja pred vratima, a iz Fonda još ni glasa o ovogodišnjim subvencijama, zanimalo nas je jesu li možda odustali od novih sufinanciranja plug-in hibridnih i električnih vozila.

“Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i u ovoj godini planira nastaviti sa sufinanciranjem energetski učinkovitih vozila”, odgovorili su nam i odagnali naše sumnje.

Želite prijeći na struju? Ovo su glavne prednosti i nedostaci električnih vozila

No još uvijek nema informacija kada kreću prijave i koliko će iznositi subvencije u eurima, a doznali smo i gdje je zapelo. “Prije objave novog poziva, u suradnji s Energetskim institutom Hrvoje Požar, provodimo detaljnu analizu s ciljem prilagodbe dosadašnjeg načina sufinanciranja, uzimajući u obzir europsku praksu, iskustva provedbe programa u Hrvatskoj, prijedloge zainteresiranih dionika, ali i nacionalne ciljeve u transformaciji prometnog sustava”, rekli su nam iz Fonda.

“Provedena analiza rezultirat će parametrima za nastavak programa, uključujući način provedbe, modele, korisnike, kao i iznose financiranja, a njeno predstavljanje se očekuje ove jeseni”, napomenuli su.

Podsjetimo, proteklih je godina bilo dosta kritika na račun same procedure dodjele bespovratnih sredstava. Dok su se prvih godina sredstva dodjeljivala po principu “najbržeg prsta”, a što je na kraju rezultiralo i brojnim neiskorištenim prijavama, prošle je godine to zamijenjeno gore opisanom procedurom gdje su prijavu slali prodavatelji nakon uplaćene kapare.

Ipak, i ovaj sustav dodijele nije savršen te su zbog njega mnogi kupci na kraju ostali bez subvencija. Kako će sve izgledati ove godine ostaje za vidjeti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Japanska matematika je jasna: Električni auti nisu potrebni za spas svijeta Stiže velika promjena vezana za vozačke dozvole? Evo o čemu je riječ