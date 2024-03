Stručnjak o Rimčevim robotaksijima: “Za to vrijeme ne možete dobiti ni građevinsku dozvolu”

Podijeli :

Stručnjak za informatičku sigurnost, Lucijan Carić. komentirao je moguću zabranu TikToka u SAD-u, ali i robotaksije u Zagrebu.

Carić kaže da je za zabranu TikToka postoji još posla, a sve još treba potruditi Senat. “Poanta nije zabrana jer bi to izgledalo jako loše, nego je poanta promjena vlasnika. Neprijatelji Amerike su Sjeverna Koreja, Iran, Kina i Rusija, i oni sada smatraju da imaju pravo reagirati”, rekao je.

“TikTok je narastao, ali nije toliko na vrhu kako se govori. Ono što mu se zamjera moglo bi se zamjerati i Facebooku ili Appleu. Činjenica je da kineska Komunistička partija kontrolira biznis u Kini, ali sličan utjecaj postoji u Americi, ali ne tako očiti. Postojao je i neki soft utjecaj na Twitter. Pa i službe djeluju na tim mrežama, imamo slučajeve Assange i Snowden i da postoji ilegalna aktivnost za špijuniranje građana”, dodao je.

“Sada oni problematiziraju što TikTok na vašu geo-lokaciju, pa zna i Facebook”, napominje Carić.

FOTO / Tvrtka Mate Rimca počela prvu fazu testiranja robotaksija u Zagrebu

O autonomnim automobilima, kaže da s njima sada dolazi do komičnih situacija. “Imali ste primjere u Americi da ta vozila ne prepoznaju vozila hitne služne. Tehnologija u većini slučajeva radi dobro, ali postoji i onih par slučajeva kada ne radi dobro. Neki kažu da potpuno autonomno vozilo neće nikada funkcionirati, a to je da ubacite helikopterom automobil usred Karachija i da on vozi. Vožnja po unaprijed isplaniranim rutama nije to””, naveo je.

Dotaknuo se i Rimčevih robotaksija za koje kaže da ima nerealne rokove. “Za te rokove ne možete dobiti ni građevinsku dozvolu. Obećali su nam tehnologiju koju nemaju. Sami proizvođači su krivi za stvaranje tog hypea autonomnih vozila, atu je najzaslužniji Elon Musk koji ima sudski dokaz da je fabricirao tu tehnologiju”, rekao je.

“Nakon mojih prvih riječi javili su se ljudi koji tvrde da ćemo to imati u roku, a sada opet govore isto. Pa vi ste dali te rokove, nije Vlada”, dodao je.

“On neće to imati ni ove, ni sljedeće, ni one iza godine. To se u ovom roku ne može ispuniti. Morate s tim vozilom provesti milijune kilometara, sada zamislite koliko ono mora biti na cesti”, smatra Carić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.