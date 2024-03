Plenković podijelio pola milijarde eura građanima pa krenuo u izbore: “Baš sad su se sjetili”

Podijeli :

Vlada je predstavila novi, pola milijarde eura vrijedan paket pomoći građanima. Iz oporbe kažu Plenković je široke ruke pred izbore. A kampanja za izbore premijeru radi nove probleme - iz cipela predsjednika Vlade mora uskakati u cipele predsjednika HDZ-a jer baš slučajno se obaveze premijera i ministara geografski poklope sa stranačkim skupovima.

Nije lako premijeru Plenkoviću u ovo predizborno vrijeme. Dug dan je započeo lomljenjem jezika na sjednici Vlade.

Prijedlog uredbe o dopuni uredbe o visini naknade za zaštitu voda, a potom i uredbe o izmjeni uredbe o izmjenama uredbe o visini naknade za korištenje voda.

Puno tečniji je bio prilikom predstavljanja 6. paketa mjera za pomoć građanima. “Taj paket, novi, vrijednost, težina 503 milijuna eura. Dva su prioriteta – zadržati nisku cijenu energenata i drugo, dati doprinos nizu mjera kako bi smanjivali stopu inflacije, tj štitili građane od inflacije”, istaknuo je Plenković.

Od pola milijarde eura 389 milijuna potrošit će se na ograničavanje cijena energenata. Promjene u odnosu na prošli paket nisu značajne. “Ono što je ključno, cijene i struje, i toplinske energije, i plina za građanstvo i za naše gospodarstvenike ostaju iste”, dodao je ministar gospodarstva Damir Habijan.

Ugroženi kupci energenata i dalje će imati mjesečnu naknadu od 70 eura, a pružatelji socijalnih usluga ovisno o broju korisnika od 70 do 540 eura mjesečno. Na snazi ostaje i ograničenje cijena 30 odabranih proizvoda, a i u ovaj paket uvrštene su jednokratne pomoći i to u iznosu od 114 milijuna eura. Nezaposleni branitelji će dobiti 100 eura naknade, a umirovljenici će jednokratno dobiti od 160 eura na mirovine do 320 eura, do 50 eura za one s mirovinama ovog puta do 880 eura.

“U božićnom paketu imali smo cenzus 840 eura, a sada, s obzirom da znamo i stopu usklađivanja mirovine od 4,19 posto, kad onda taj gornji limit indeksirate s tim koeficijentom dobijete iznos 880 eura”, izjavio je ministar socijale, Marin Piletić.

Vlada je tako za pomoć građanima namijenila više od 500 milijuna eura bez rebalansa proračuna. Gdje su pronašli novac?

“Nisam baš siguran da je bilo lako. U svakom slučaju novci su predviđeni, sredstva su uglavnom pronalazili resori unutar sebe internim preraspodjelama”, rekao je ministar financija Marko Primorac.

Oporba kaže – sve su to predizborni darovi. “Omaklo im se! Sad baš odjednom su se sjetili. Naravno da nije slučajno i da HDZ-ova Vlada koristi novac građana kako bi vodila kampanju”, tvrdi šef SDP-a, Peđa Grbin.

“Jasno je svima da je riječ o predizbornom potezu i da se nalazimo u situaciji u kojoj je HDZ koji je predvodio ekonomske politike i doveo državu u situaciju da je ona po inflaciji vodeća zemlja europske unije”, navela je zastupnica Mosta, Marija Selak Raspudić.

A ministar gospodarstva odgovara riječ je o konzistentnoj politici. “Sam naziv šesti paket mjera govori koliko oporba ponovno ne govori istinu. Mislim da šesti paket samo pokazuje konzistentnu politiku ove Vlade”, navodi Habijan.

A čim je sjednica Vlade završila, premijer Plenković i ministri službenim vozilima Vlade zaputili su se na teren. U Zadarskoj županiji Plenković je obišao Centar za gospodarenje otpadom, dijelio bespovratna sredstva i potpisivao ugovore za razvoj vodoopskrbe.

Negdje na tom putu se iz premijera transformirao u ulogu predsjednika HDZ-a i krenuo na stranački skup u Vatrogasnom domu u Benkovcu. Dvostruki život premijera i šefa HDZ-a Plenković će voditi i sutra u Slavoniji, iako raspuštanjem Sabora Vlada postaje tehnička.

