VIDEO / Ovako izgleda sudar dvaju potpuno električnih automobila

Mercedes je sudario dva svoja električna automobila kako bi pokazao jesu li električna vozila "jednako sigurna" kao automobili s konvencionalnim motorima.

Prvi javni test sudara u svijetu koji uključuje dva potpuno električna vozila proveden je od strane Mercedes-Benza.

Euro NCAP test sigurnosti inače provodi ovakva ispitivanja frontalnog sudara korištenjem kolica od 1.400 kg s aluminijskom barijerom koja predstavlja prednji dio drugog vozila. Ispitno vozilo i navedena kolica sudaraju se pri brzini od 50 km/h.

No, Mercedes je otišao korak dalje te koristio dva prava električna vozila, EQA i EQS SUV, koji su znatno teži od kolica, s oko 2,2 odnosno tri tone. Osim toga, oba su modela bila brža, svaki je išao 56 km/h, što je značilo da je ukupna energija sudara bila znatno veća.

Deformacija vozila nakon sudara može se nestručnjaku činiti alarmantnom, no za inženjere Mercedesa to pokazuje da su vozila bila u stanju učinkovito apsorbirati energiju sudara. Kao rezultat toga, putnička kabina u oba električna modela ostala je netaknuta, a vrata su se i dalje mogla otvoriti. U slučaju nužde, to bi omogućilo putnicima da sami izađu iz vozila ili da hitne službe i spasilačko osoblje dođu do njih.

Sustav visokog napona u modelima EQA i EQS SUV-u automatski se isključio tijekom sudara.

Ovaj test odrađen je u Grupnom tehnološkom centru za sigurnost vozila u njemačkom Sindelfingenu. Testni scenarij uključivao je brzinu od 56 km/h i 50 posto prednjeg preklapanja što odgovara vrsti nesreće koja je uobičajena na ruralnim cestama, na primjer tijekom neuspješnog manevra pretjecanja. Brzina odabrana za test uzima u obzir da bi u stvarnoj nesreći vozači ipak pokušali zakočiti prije najgoreg slučaja sudara.

Prilikom testa korištene su dvije odrasle lutke – tri ženske i jedna muška. Ženska lutka koja se trenutno koristi u automobilskoj industriji za testove frontalnog sudara odgovara ženi visokoj otprilike 1,5 metar i teškoj oko 49 kilograma. Prema statistikama, samo pet posto žena u svijetu je manje ili lakše.

Analiza do 150 mjernih točaka po lutki ukazuje na nizak rizik od ozbiljnih do smrtonosnih ozljeda. To znači da napredni sigurnosni sustavi u oba vozila nude vrlo dobar potencijal zaštite za putnike u sudaru ove težine. Sva sigurnosna oprema, poput zračnih jastuka i zatezača pojaseva s graničnicima sile pojasa, radila je kako je predviđeno.

Ovaj test je tako potvrdio rezultate koje su inženjeri prethodno izračunali u brojnim računalnim simulacijama. Testiranje vozila u stvarnom životu uvijek također služi kao konačna usporedba sa simulacijama.

