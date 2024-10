Dva horoskopska znaka koja previše brinu o tuđem mišljenju

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Kada je u pitanju briga o tome što drugi misle, malo je znakova zodijaka koji su više usklađeni s mišljenjima ljudi oko sebe od Vaga i Riba. I empatični i možda previše svjesni društvene dinamike, ova dva znaka vođeni su željom za ravnotežom (Vaga) i bezuvjetnom ljubavlju (Ribe).

1. Vaga (23. rujna – 21. listopada)

Kao kardinalni zračni znak, većina Vaga je super pametna sa zavidnim ukusom i vještinama s ljudima. Ali umjesto da budu počašćeni zbog njihove pažnje posvećene detaljima i predanosti ravnoteži, često ih se otpisuje. Razmislite: Paris Hilton, pametna poslovna žena, naspram Paris Hilton, osobe koja glumi na televiziji.

Ipak, većina Vaga je sve samo ne luckasta osoba. Vrlo su u skladu s onim što se događa oko njih i svjesni su vlastite štete. Vagama je jako stalo do mišljenja drugih jer stvarno žele razumjeti sve strane priče. Ovo je blagoslov i prokletstvo jer iako im omogućuje da budu prijatelji sa svim vrstama ljudi, također navodi druge da misle da su neprijatelji. Ne radi se o tome da su Vage neodlučne ili ugodne za ljude ili opsjednute izigravanjem đavoljih odvjetnika, radi se o tome da su predane pronalaženju ravnoteže, piše MSN.

Od listopada 2023. doživljavamo pomrčine u Vagi koje su te ideje ravnoteže i pravde dovele u prvi plan. Mnoge su Vage iza sebe ostavile toksične veze i zadržale su se samo na najboljim dijelovima svoje sposobnosti da sagledaju situaciju sa svih strana. Zapamtite: samo zato što je Vagama stalo do svačijeg mišljenja ne znači da se slažu.

2. Ribe (19. veljače – 20. ožujka)

Ribe su često stereotipne kao plačljivci zodijaka, znak koji ne samo da mari za tuđa mišljenja, već je i pretjerano osjetljiv na njih.

Ribe su vrlo intuitivne. To je zato što su oni znak koji će najvjerojatnije imati promjenjive granice kada se radi o tome gdje završavaju, a gdje počinju drugi. Ribe osjećaju sve i ponekad mogu umanjiti vlastite potrebe preuzimajući potrebe drugih. Ribama je jako stalo do mišljenja drugih ljudi jer su u konačnici ovdje da služe i žele emocionalno uzdići one oko sebe.

17. rujna imali smo prvu pomrčinu od 2016. u Ribama. Sljedećih nekoliko godina, dok budemo imali pomrčine u promjenjivom vodenom znaku, kolektiv će se povezivati ​​s istom osjetljivošću otvorenog srca s kojom se svakodnevno suočavaju oni rođeni tijekom sezone Riba. Zajedno nećemo samo brinuti o tuđim mišljenjima, već ćemo i postati osjetljiviji na njih.

