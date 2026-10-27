Festival u Ljubljani odbio prikazati Zafranovićev film o Jasenovcu: "Pogodila me ta odluka"

U pismu je istaknuo kako je vjerovao da će upravo Slovenija biti prikladno mjesto za predstavljanje filma o zločinima počinjenima u Jasenovcu. Smatrao je da će slovenski selektori njegovu ostvarenju pristupiti objektivno i bez predrasuda te da će film dobiti priliku za ozbiljnu stručnu i javnu raspravu, prenosi Večernji list.