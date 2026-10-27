"OČEKIVAO SAM OZBILJNOST"
Festival u Ljubljani odbio prikazati Zafranovićev film o Jasenovcu: "Pogodila me ta odluka"
Hrvatski redatelj Lordan Zafranović izrazio je nezadovoljstvo odlukom Ljubljanskog međunarodnog filmskog festivala da u ovogodišnji program ne uvrsti njegov novi film "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare", koji se bavi stradanjima u ustaškom logoru Jasenovac.
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O odluci organizatora progovorio je tijekom beogradskog Sajma knjiga, gdje je predstavio film i svoju knjigu "Anatomija zla". Tom je prilikom pred publikom pročitao otvoreno pismo koje je uputio umjetničkom direktoru festivala Simonu Popeku.
Zafranović je naveo da ga nije razočaralo samo odbijanje filma nego i izostanak bilo kakvog obrazloženja. Prema njegovim riječima, materijale je Popeku poslao nekoliko mjeseci prije konačnog odabira festivalskog programa, očekujući barem stručno mišljenje o filmu. Međutim, tvrdi da odgovor nikada nije dobio.
U pismu je istaknuo kako je vjerovao da će upravo Slovenija biti prikladno mjesto za predstavljanje filma o zločinima počinjenima u Jasenovcu. Smatrao je da će slovenski selektori njegovu ostvarenju pristupiti objektivno i bez predrasuda te da će film dobiti priliku za ozbiljnu stručnu i javnu raspravu, prenosi Večernji list.
Posebno je upozorio na činjenicu da se u filmu prikazuje i ubojstvo osmorice katoličkih svećenika iz Slovenije u jasenovačkom logoru, zbog čega je očekivao dodatni interes slovenske javnosti.
Zafranović je odluku festivala oštro kritizirao, ocijenivši da ona predstavlja odustajanje od hrabrosti, objektivnosti i umjetničke slobode koje je nekoć povezivao s tom manifestacijom. Popeku je poručio da festival nakon takve odluke više neće imati značenje kakvo je nekada imao.
Film "Zlatni rez '42 - Djeca Kozare" nastao je prema scenariju koji je Zafranović napisao s Arsenom Diklićem, a prati sudbinu djevojčice koja zajedno s braćom završava u logoru tijekom Drugog svjetskog rata.
Razlozi zbog kojih film nije uvršten u festivalski program nisu navedeni, a u dostupnom tekstu nema ni očitovanja organizatora Ljubljanskog međunarodnog filmskog festivala o Zafranovićevim kritikama.
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