Tomašević predstavio veliki plan za zagrebačke kvartove: Četiri ne žele sudjelovati

Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet govorio je o radovima na nadvožnjaku na križanju Selske ceste i Zagrebačke avenije. Potvrdio je da je nadvožnjak otvoren za promet, ali da radovi još nisu potpuno završeni. Preostalo je postavljanje središnjeg odbojnika, koje je predviđeno od 2. do 6. studenoga.