"DAJ PRIJEDLOG ZA BOLJI KVART"
Tomašević predstavio veliki plan za zagrebačke kvartove: Četiri ne žele sudjelovati
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je treće izdanje projekta "Daj prijedlog za bolji kvart", u sklopu kojeg građani mogu predlagati i birati projekte za poboljšanje kvalitete života u svojim gradskim četvrtima.
Oglas
Ove godine pristiglo je 550 prijedloga, a Grad je za njihovu provedbu osigurao 1,7 milijuna eura.
"Na javnim tribinama sudjelovalo je više od 500 građana. Postoje pravni i tehnički razlozi zbog kojih se neki prijedlozi ne mogu realizirati. Građani mogu glasati za predložene projekte do 22. studenoga klikom na link", rekao je Tomašević.
Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec pojasnila je da se projekt trenutačno provodi u 13 od ukupno 17 zagrebačkih gradskih četvrti. Dosadašnji prijedlozi građana najčešće su se odnosili na obnovu dječjih igrališta i uređenje staza u parkovima, prenosi tportal.
"U tijeku je izgradnja skate parka u Gajnicama, jednog od većih projekata, a uređuju se i sjenice na Knežiji. Jedan od projekata je i uređenje dvorišta Osnovne škole kralja Tomislava", navela je Dolenec.
U projekt nisu uključene Donja Dubrava, Gornja Dubrava, Brezovica i Sesvete. Upitan zašto te četiri gradske četvrti ne sudjeluju, Tomašević je odgovorio da bi objašnjenje trebala dati njihova vijeća.
"Smatram da su trebale biti uključene", poručio je.
Tijekom obraćanja novinarima gradonačelnik se osvrnuo i na stanje u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) te pregovore o kolektivnim ugovorima. Na pitanja o aktualnoj situaciji odgovorio je da javnost ne mora biti upoznata sa svakim detaljem pregovora.
Zamjenik gradonačelnika Luka Korlaet govorio je o radovima na nadvožnjaku na križanju Selske ceste i Zagrebačke avenije. Potvrdio je da je nadvožnjak otvoren za promet, ali da radovi još nisu potpuno završeni. Preostalo je postavljanje središnjeg odbojnika, koje je predviđeno od 2. do 6. studenoga.
Jedna od tema bilo je i odlagalište Jakuševec, odnosno povećanje ugovorenog iznosa za tvrtke zadužene za njegovo održavanje. Tomašević je objasnio da je riječ o okvirnom sporazumu, zbog čega će stvarni iznos isplaćenog novca biti poznat tek naknadno.
Kao razloge povećanja vrijednosti sporazuma naveo je inflaciju, ali i strože zahtjeve koje je Grad postavio izvođačima nakon odrona na odlagalištu.
"Ovo je četverogodišnji okvirni sporazum i nadam se da je posljednji te da ćemo izgraditi Centar za gospodarenje otpadom", zaključio je Tomašević.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas