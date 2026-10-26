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Prva reakcija Kremlja na Vučićev pad: Moskva poslala poruku novim vlastima Srbije, ali i bivšem predsjedniku

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Nova.rs
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26. lis. 2026. 11:39
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SERGEI ILNITSKY/AFP

Moskva očekuje da će nove vlasti u Srbiji nastojati održati konstruktivne odnose s Rusijom, izjavio je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, komentirajući rezultate izbora u Srbiji.

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Kako prenosi Sputnjik, Peskov je ocijenio da je suradnja s Rusijom u interesu Srbije i da donosi korist zemlji, istaknuvši da će Moskva nastaviti ulagati napore u razvoj bilateralnih odnosa.

"Što se nas tiče, namjeravamo nastaviti činiti sve što je moguće kako bismo potaknuli razvoj naših odnosa s Beogradom, ali, kao što znate, za tango je potrebno dvoje", poručio je Peskov.

Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina osvrnuo se i na izborni poraz Aleksandra Vučića, naglasivši da Kremlj visoko cijeni njegov dosadašnji doprinos odnosima Srbije i Rusije.

Peskov je naveo da je Moskva primila na znanje rezultate izbora te izrazio nadu da će Vučić, i nakon prelaska u oporbu, nastaviti pridonositi suradnji dviju zemalja.

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Teme
aleksandar vučić izbori srbija kremlj rusija srbija

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