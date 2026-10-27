"revolucionarni teror"
Vučić prijeti samoorganiziranjem SNS-a: "Ako država ne reagira, donijet ćemo svoje odluke"
Aleksandar Vučić izjavio je da Srpska napredna stranka (SNS) prolazi kroz razdoblje „revolucionarnog terora” te upozorio da će se njezini članovi, ako državna tijela ne reagiraju, biti prisiljeni samoorganizirati. Osvrnuo se i na upad pristaša Studentske liste u televiziju Informer, a političke protivnike optužio je za progon SNS-a.
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Aleksandar Vučić izjavio je da je Srpska napredna stranka (SNS) izložena, kako je rekao, „revolucionarnom teroru” te upozorio da bi se njezini članovi mogli samoorganizirati ako državna tijela ne reagiraju na nasilje za koje optužuje političke protivnike.
Govoreći na obilježavanju stranačke krsne slave, Svete Petke, Vučić je ustvrdio da se SNS suočava s pritiscima kakvima je, prema njegovim riječima, izloženo malo političkih stranaka u Europi i svijetu. Poručio je da se članovi stranke neće povlačiti te pozvao nadležne institucije da osiguraju zaštitu građana bez obzira na njihovu političku pripadnost.
Vučić najavio mogućnost samoorganiziranja SNS-a
Posebno se osvrnuo na upad pristaša Studentske liste u prostorije televizije Informer, tvrdeći da je tijekom incidenta bio ugrožen život Dragana Vučićevića te da je situacija stavljena pod kontrolu tek dolaskom policije.
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„Ako država ne bude reagirala, mi ćemo u danima koji dolaze morati donijeti vlastite odluke. Pritom, nikada nemojte čekati takvu odluku. Ako oni donesu odluku i nastave teror nad ljudima koji drukčije misle, premlaćivanja, razbijanja i sve ostalo, a državna tijela ne poduzimaju ništa, bit ćemo prisiljeni samoorganizirati se. I neka znaju da snose svu odgovornost za to”, poručio je Vučić.
Optužbe na račun političkih protivnika
Vučić je također ustvrdio da će SNS i ubuduće biti izložen političkim pritiscima jer, kako smatra, njegovi protivnici neće moći ponoviti rezultate dosadašnje vlasti u izgradnji infrastrukture te povećanju plaća i mirovina.
Kao dodatni razlog mogućeg progona naveo je vanjskopolitičke stavove svoje stranke, posebno protivljenje uvođenju sankcija Rusiji i priznavanju neovisnosti Kosova.
Vučić je na kraju čestitao Svetu Petku članovima SNS-a i ostalim građanima Srbije koji obilježavaju taj blagdan.
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