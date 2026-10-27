„Ako država ne bude reagirala, mi ćemo u danima koji dolaze morati donijeti vlastite odluke. Pritom, nikada nemojte čekati takvu odluku. Ako oni donesu odluku i nastave teror nad ljudima koji drukčije misle, premlaćivanja, razbijanja i sve ostalo, a državna tijela ne poduzimaju ništa, bit ćemo prisiljeni samoorganizirati se. I neka znaju da snose svu odgovornost za to”, poručio je Vučić.