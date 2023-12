Legendarni škotski rock bend Simple Minds 3. srpnja nastupa u pulskoj Areni

Podijeli :

Miranda Cikotic/PIXSELL

Simple Minds, legendarni škotski rock bend predvođen Jimom Kerrom, po prvi puta stiže u pulsku Arenu u srijedu, 3. srpnja 2024. godine, objavio je organizator koncerta agencija LAA.

Jedan od najvažnijih otočkih pop rock bendova održao je rasprodani koncert na zagrebačkom stadionu Šalata u lipnju 2022., a nastup pred 5000 fanova održao se u sklopu velike svjetske turneje.

Ovoga puta će 2000 godina stari amfiteatar biti savršena pozornica na kojoj će Simple Minds podsjetiti na megahitove iz svoje karijere.

Od 70-ih naovamo Simple Minds su se izgradili kao jedan od najpoznatijih bendova iz UK-a, prodajući više od 60 milijuna ploča diljem svijeta, sa singlovima na prvim mjestima ljestvica na obje strane Atlantika.

Bend ima upisano čak pet broj jedan albuma u UK-u – “Sparkle In The Rain” (1984), “Once Upon A Time” (1985), “Street Fighting Years”, kao i snimku “Live In The City Of Light” (1987), te kompilaciju “Glittering Prize 81/92”.

Kroz zadnje desetljeće potvrdili su svoj utjecaj i pokazali da su i dalje glazbena sila koja nastupa pred desecima tisuća fanova diljem svijeta.

Katalog hitova koje Simple Minds izvode uključuje klasike poput “Don’t You (Forget About Me)”, “Alive & Kicking”, “Belfast Child”, “Promised You A Miracle”, “Glittering Prize”, “Waterfront”, “Sanctify Yourself”, “Someone Somewhere in Summertime”, “Alive and Kicking”, “Sanctify Yourself” i brojne druge iz više od četiri desetljeća karijere.

