ODLIKOVANA MEDALJOM "VUKOVAR"
Umrla novinarka i književnica Verica Sikora
Nakon duge i teške bolesti u nedjelju je u Osijeku u 75. godini umrla novinarka Verica Sikora.
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Karijeru je počela u dnevnom listu "Glas Slavonije" gdje je radila kao novinarka, a potom i kao urednica unutarnje politike.
Od 90-ih godina radila je kao Hinina dopisnica iz Osijeka, a kao vanjska suradnica više od 20 godina radila je u osječkom studiju HTV-a gdje je posebno bila fokusirana na nacionalne manjine i religijske teme.
Novinarstvo je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a na osječkom Filozofskom fakultetu predavala je kao vanjski suradnik kolegij iz novinarstva.
Odlikovana spomen medaljom "Vukovar"
Za djelatan doprinos mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske dobila je i spomen medalju "Vukovar" koju joj je dodijelio prvi predsjednik RH Franjo Tuđman.
Nakon umirovljenja posvetila se književnosti i pisanju.
Objavila je niz romana, među kojima i "Mama Mutti", "Srebrni jelen", "Lucijin izbor", "Žena koja priča s vranama", kao i slikovnicu za djecu "Suze snježne princeze Tare".
Zbirka osječkih priča koju je upravo dovršila bit će objavljena posthumno.
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