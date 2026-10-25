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ODLIKOVANA MEDALJOM "VUKOVAR"

Umrla novinarka i književnica Verica Sikora

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Hina
|
25. lis. 2026. 13:24
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PIXSELL
Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon duge i teške bolesti u nedjelju je u Osijeku u 75. godini umrla novinarka Verica Sikora.

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Karijeru je počela u dnevnom listu "Glas Slavonije" gdje je radila kao novinarka, a potom i kao urednica unutarnje politike.

Od 90-ih godina radila je kao Hinina dopisnica iz Osijeka, a kao vanjska suradnica više od 20 godina radila je u osječkom studiju HTV-a gdje je posebno bila fokusirana na nacionalne manjine i religijske teme.

Novinarstvo je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, a na osječkom Filozofskom fakultetu predavala je kao vanjski suradnik kolegij iz novinarstva.

Odlikovana spomen medaljom "Vukovar"

Za djelatan doprinos mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja u ustavnopravni poredak Republike Hrvatske dobila je i spomen medalju "Vukovar" koju joj je dodijelio prvi predsjednik RH Franjo Tuđman.

Nakon umirovljenja posvetila se književnosti i pisanju. 

Objavila je niz romana, među kojima i "Mama Mutti", "Srebrni jelen", "Lucijin izbor", "Žena koja priča s vranama", kao i slikovnicu za djecu "Suze snježne princeze Tare".

Zbirka osječkih priča koju je upravo dovršila bit će objavljena posthumno.

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novinari verica sikora

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