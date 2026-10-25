SRBIJA ODLUČUJE
Vučić se obrušio na hrvatske novinare nakon glasanja: "Ovo su srpski, a ne hrvatski izbori"
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić glasao je na prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji, nakon čega se obratio novinarima. Tijekom razgovora s predstavnicima medija oštro je reagirao na pitanja hrvatskih novinara, optuživši Hrvatsku za miješanje u izborni proces u Srbiji.
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"Nadam se da će izbori proteći u redu i vjerujem da ćemo čuti demokratsku volju građana", izjavio je Vučić nakon glasanja.
Poručio je da će njegova politička opcija prihvatiti izborni rezultat, kakav god on bio.
"Izbore možete dobiti ili izgubiti. Kako god bilo, mi ćemo se ponašati odgovorno. Srbija danas odlučuje u kojem smjeru ide, ide li u budućnost ili u prošlost, u vrijeme pljačkaških privatizacija, ekonomskog razaranja zemlje te političkog ponižavanja nacije i države", rekao je.
Dodao je da očekuje da će se oko 22.30 sati znati tko je pobijedio na izborima.
"Pričekajte vi, Hrvati. Ovo su srpski izbori"
Napetosti su nastale kada su mu hrvatski novinari pokušali postaviti pitanje.
Vučić je tada poručio da Hrvatska mora pokazati više poštovanja prema Srbiji te je optužio za miješanje u njezine unutarnje političke procese.
"Potrebno je da se manje miješate u naše izborne procese, da manje vrijeđate Srbiju na dnevnoj razini. Pričekajte vi, Hrvati, ovo su srpski, a ne hrvatski izbori. Strpite se malo, znam da vam je stalo", rekao je Vučić.
Reporter Večernjeg lista Hrvoje Zovko zatražio je od Vučića da navede konkretan primjer na temelju kojeg tvrdi da se Hrvatska miješa u srbijanske izbore.
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