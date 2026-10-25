Penava ne odustaje: Pronašli smo zamjenu za državnog tajnika MUP-a

"Unatoč tome što je od '41. do '45. bio na toj antifašističkoj i, u konačnici, pobjedničkoj strani, to ni na koji način ne mijenja činjenicu da govorimo o ratnom zločincu koji je odgovoran za desetine i, nažalost, bojim se da će istina u konačnici pokazati i stotine, a možda i 200 tisuća nedužno ubijenih ljudi", ustvrdio je Penava.