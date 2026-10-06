PROMJENA NAVIKA
Burek, baklave i ćevapi osvajaju Njemačku: Zašto su balkanske pekare odjednom postale tako popularne?
Burek, baklava, krempita i druga jela karakteristična za jugoistočnu Europu sve su češći prizor u njemačkim gradovima. Broj tzv. balkanskih pekara raste, a stručnjaci smatraju da iza njihova širenja stoji kombinacija promjena prehrambenih navika, turizma i sve veće prisutnosti ljudi podrijetlom iz tog dijela Europe.
"Moj je cilj bio stvoriti mjesto gdje se ljudi osjećaju ugodno. Tako to poznajem iz svoje domovine", kaže Baftiu.
Balkanske pekare, međutim, više nisu ograničene samo na velike gradove.
"Primijetili smo sve veći broj pekara s Balkana", kaže Frank Sautter, direktor pekarskog ceha Baden-Württemberga.
Točan broj takvih pekara u Njemačkoj nije poznat jer za njih ne postoji posebna statistička kategorija, no ponuda se širi i u manjim sredinama, piše Fenix magazin.
Zašto su odjednom toliko popularne?
Kulturolog Gunther Hirschfelder sa Sveučilišta u Regensburgu smatra da rast popularnosti nije slučajan. Tradicionalne njemačke pekare suočavaju se s rastom troškova i nedostatkom radnika, zbog čega dio poslovnih prostora ostaje prazan. Istodobno se mijenjaju navike potrošača.
Veliki klasični obroci gube na važnosti, dok raste potražnja za hranom koja je nešto između međuobroka i punog obroka.
"Balkanske pekare zauzimaju upravo tu nišu", objašnjava Hirschfelder.
One često nisu samo pekare, nego kombiniraju prodaju kruha i peciva s ponudom bureka, ćevapa, slastica i drugih brzih jela.
Važan je i kulturni pomak. Prema Hirschfelderu, percepcija Balkana u Njemačkoj znatno se promijenila. Hrvatska je godinama popularna turistička destinacija, sve više Nijemaca posjećuje Sarajevo, Beograd i Albaniju, a hrana iz regije mnogima više nije nepoznata ili egzotična.
"To je nešto što znate s odmora, od obitelji, od prijatelja", kaže.
Dodatni faktor je brojna zajednica ljudi podrijetlom iz jugoistočne Europe. Druga i treća generacija odrasle su u Njemačkoj, ondje rade i pokreću vlastite poslove, a s njima u njemačke gradove dolazi i kulinarska ponuda njihovih obitelji.
Jesu li konkurencija njemačkim pekarama?
U njemačkom pekarskom cehu priznaju da balkanske pekare privlače dio kupaca koji bi inače mogli kupovati u tradicionalnim pekarama, ali njihov rast zasad ne smatraju ozbiljnom prijetnjom.
Klasične njemačke pekare uglavnom nude znatno veći izbor kruha i tradicionalnih peciva, dok su balkanske pekare snažnije usmjerene na kombinaciju pekarskih proizvoda i gotovih obroka.
Ni cijene im, ističu u cehu, ne daju nužno veliku prednost jer se suočavaju s istim rastom troškova kao i ostatak pekarske industrije.
Slično smatra i Središnje udruženje njemačkog pekarskog obrta. Ondje poručuju da tradicionalne i balkanske pekare mogu funkcionirati jedna uz drugu te da sve raznovrsnija ponuda hrane jednostavno odražava promjene na njemačkom tržištu.
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