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BRZA INTERVENCIJA VATROGASACA

Izbio požar na obiteljskoj kući u Zagrebu

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N1 Info
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05. lis. 2026. 16:06
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požar, kuća, Zagreb
JVP Zagreb

U zagrebačkoj ulici Kameniti stol iznad Mirogoja izbio je požar na obiteljskoj kući.

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Vatrogasci su dojavu dobili u 14:28, a požar je u najvećem dijelu zahvatio krovište kuće. Gasili su ga iz unutrašnjosti kuće te jednim mlazom s visinskog vozila, doznaje Index iz Javne vatrogasne postrojbe (JVP).

Intenzitet požara postupno je jenjavao te nije bilo opasnosti da se vatra proširi na okolne objekte.

Požar je potom lokaliziran. Vatra je zahvatila oko 45 četvornih metara trećeg kata kuće te veći dio tavana i krovišta.

Zasad nema informacija o ozlijeđenima ni o uzroku požara.

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Teme
požar vatra vatrogasci zagreb

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