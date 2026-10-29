U istraživanju je sudjelovalo više od 480.000 odraslih osoba u Kini koje su praćene prosječno 9,05 godina. Tijekom tog razdoblja 14.863 osobe razvile su bolesti poput srčanih bolesti, bolesti krvnih žila u mozgu, plućnih bolesti i bolesti perifernih arterija. Najmanji rizik zabilježen je kod ljudi koji su pili oko šest do osam šalica čaja dnevno, prenosi agencija dpa.