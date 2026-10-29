CRNI ILI ZELENI ČAJ?
Nije svejedno kakav čaj pijete: Znanstvenici otkrili zanimljivu stvar
Ljudi koji redovito piju čaj imaju 11 posto manji rizik od krvožilnih bolesti nego oni koji ga ne piju, pokazalo je istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Internal Medicine.
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U istraživanju je sudjelovalo više od 480.000 odraslih osoba u Kini koje su praćene prosječno 9,05 godina. Tijekom tog razdoblja 14.863 osobe razvile su bolesti poput srčanih bolesti, bolesti krvnih žila u mozgu, plućnih bolesti i bolesti perifernih arterija. Najmanji rizik zabilježen je kod ljudi koji su pili oko šest do osam šalica čaja dnevno, prenosi agencija dpa.
Rezultati su također pokazali da je crni čaj dosljednije povezan s manjim rizikom od krvožilnih bolesti nego zeleni čaj. Najmanji rizik bio je povezan s umjereno jakim čajem, dok je pijenje iznimno vrućeg čaja bilo povezano s većim rizikom od tih bolesti.
„Zajedničke analize pokazale su da su konzumacija čaja, pušački status i tjelesna aktivnost zajedno povezani s krvožilnim rizikom, pri čemu je kombinacija redovitog pijenja čaja, nepušenja i visoke tjelesne aktivnosti bila povezana s najmanjim rizikom“, naveli su autori istraživanja.
Ipak, rezultati pokazuju povezanost, ali ne dokazuju da čaj izravno sprečava krvožilne bolesti.
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