Kokice zaista pomažu u mršavljenju, ali samo pod određenim uvjetima

Podijeli :

Pexels

Posljednjih godina kokice su postale popularan izbor međuobroka za one koji teže mršavljenju.

Popularnost je razumljiva s obzirom na praktičnost i svestranost. Međutim, postoji mnogo informacija o tome jesu li kokice korisne ili štetne za mršavljenje.

Pet iznenađujućih razloga zašto ne možete izgubiti kilograme Mršavite i uz večeru: Šest namirnica koje biste trebali pojesti na kraju dana

Kokice su cjelovite žitarice i vrsta proizvoda od kukuruza. Kad se zrno kukuruza zagrije, njegova jezgra puca, stvarajući pahuljasti zalogaj koji svi poznajemo. Jedna od primarnih prednosti kokica je njihov visok sadržaj vlakana, koji su ključni za zdravlje probavnog sustava i mogu pomoći u mršavljenju, tako da se dulje osjećamo sitima.

Kalorijski sadržaj

Kokice pečene na zraku bez ulja imaju malo kalorija. Porcija od tri šalice sadrži oko 90 do 100 kalorija. Također, gotovo da ne sadrže masnoće i šećer. To kokice čini izvrsnim međuobrokom za one koji broje kalorije, prenosi index.hr.

Uloga kokica u mršavljenju

Zbog visokog sadržaja vlakana kokice nam mogu pomoći da se osjećamo sito uz relativno nizak unos kalorija. To može smanjiti ukupni unos kalorija, što je možda najvažniji čimbenik u mršavljenju. Osim toga, zamjena manje zdravih grickalica kokicama može biti pametna strategija za smanjenje unosa kalorija.

Potencijalni nedostaci

Najveći rizik kod kokica predstavljaju nezdravi dodaci. Maslac, karamela i sir značajno povećavaju sadržaj kalorija i masnoća, što umanjuje dobrobiti omiljene grickalice. Čak i kokice pečene na zraku mogu pridonijeti debljanju ako se konzumiraju u prevelikim količinama. Kontrola porcija je ključna.

Uz to, kokice koje se pripremaju u mikrovalnoj pećnici i unaprijed zapakirane kokice često sadrže dodane masti, šećere i umjetne arome što ih čini manje idealnima za mršavljenje, piše Masala Monk.

Zaključno, domaće kokice, posebno one pečene na zraku, općenito su bolje za mršavljenje od onih iz trgovine ili iz mikrovalne pećnice. To je zato što možemo kontrolirati dodatke i veličinu porcije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Nijemci vuku potez bez presedana: “Snaga spremna za rat” stiže na istok Europe UŽIVO Burno na Odboru, Habijan najavio prve poteze: “Neću imati milosti za nepravilnosti”