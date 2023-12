Pet iznenađujućih razloga zašto ne možete izgubiti kilograme

Podijeli :

Pexels

Iako se svim naporima trudite da redovno vježbate i jedete zdravije, ponekad jednostavno ne možete izgubiti kilograme. No, to vas ne treba brinuti jer postoje još neki faktori koji utječu na to da teže gubite kilograme.

Uzroci koje niste ni uzeli u obzir mogli bi smanjiti vaš napredak pa je važno da ih riješite kako biste jednostavnije mogli nastaviti ka svom cilju.

Pod kroničnim ste stresom

Kada ste pod stresom, iz nadbubrežnih žlijezda luči se hormon kortizol. Iako je kortizol važan za održavanje krvnog tlaka i opskrbu energijom, on također povećava apetit i želju za hranom, piše Klix.ba.

Često su ga “slali u povijest”, ali ovaj smrdljivac se ne da – od pola kilograma lako se najede cijela obitelj

Ova hormonska neravnoteža može sabotirati gubitak težine.

Višak kortizola koji se izlučuje tijekom razdoblja stresa potiče tijelo na skladištenje visceralne masti, vrste masti koja okružuje vitalne organe i podiže razinu kolesterola i inzulina.

Imate intoleranciju na određene namirnice

Osjetljivost ili intolerancija na gluten mogla bi biti uzrok koji doprinosi vašem otežanom gubitku kilograma.

Oni osjetljivi na gluten imaju slabije spojeve u crijevnoj sluznici, što uzrokuje da toksini i neprobavljene čestice hrane putuju kroz krvotok.

Lijekovi za mršavljenje djeluju, no po završetku terapije nastaje problem

Imunološki sustav napada te čestice i tako potiče kronične zdravstvene probleme. Ako mislite da biste mogli biti osjetljivi na gluten ili druge namirnice poput mliječnih proizvoda, pokušajte s potpunom eliminacijskom dijetom i pratite reakciju svog tijela.

Ne spavate dovoljno

Nedostatak sna može zaustaviti vaše proces mršavljenja. Odrasla osoba trebala bi imati između sedam i devet sati sna svake noći jer san dovodi u ravnotežu naše hormone, koji reguliraju masti i smanjuju dnevnu želju za hranom.

Ne pazite na užinu

Kada želite izgubiti kilograme, nije dovoljno samo promijeniti glavne obroke. Veoma je važno da pazite i na svoje užine. Ako užina nije adekvatna, ona može povećati inzulin, koji je odgovoran za pohranjivanje viška ugljikohidrata što uključuje šećer i masti.

Pretjerali ste s fizičkom aktivnošću

Ako provodite više od jednog sata vježbajući, to može povisiti razinu kortizola i biti kontraproduktivno za vaše ciljeve. Dovoljno je 20 do 30 minuta intervalnog treninga kako bi sagorjeli masti.

Također umjesto trčanja i drugih kardio vježbi, dobro bi bilo da se posvetite treninzima snage.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok