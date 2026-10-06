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"Najbolje iz Hrvatske" kreće u osmu sezonu: Hrvatska kakvu možda još niste upoznali
Što sve čini jedno mjesto vrijednim putovanja? Ljudi koji ondje žive, priče koje čuvaju, tradicija koja se prenosi generacijama, ali i dobra hrana, vino i neki mali, posebni detalj koji možda nećete pronaći nigdje drugdje.
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Upravo takve priče već godinama donosi serijal „Najbolje iz Hrvatske“, koji u subotu, 10. listopada, kreće u svoju osmu sezonu.
Autorica i voditeljica Vesna Šijak Gabaj i ove će sezone putovati Hrvatskom, otkrivati njezine poznate i manje poznate krajeve te razgovarati s ljudima koji svojim radom i entuzijazmom stvaraju priču o mjestu u kojem žive. U središtu su i dalje destinacije, kultura, baština i ljudi, a posebno mjesto zauzima eno-gastronomija – jer teško je upoznati neki kraj, a ne upoznati i ono što se u njemu kuha, peče, proizvodi i pije.
Od Varaždinske županije i Podravine do Vukovara i Iloka, od kontinentalnih krajeva do priča koje možda prolaze izvan glavnih turističkih ruta, osma sezona donosi nova putovanja i nove susrete.
„Najbolje iz Hrvatske“ ne pokušava Hrvatskoj dati turističku razglednicu. Cilj je zastati, pogledati malo bolje i čuti priče ljudi koji najbolje poznaju svoj kraj.
Nakon sedam sezona i brojnih prijeđenih kilometara, serijal nastavlja tražiti ono najbolje – ne nužno najveće i najpoznatije, nego ono što vrijedi upoznati.
Osma sezona serijala „Najbolje iz Hrvatske“ počinje u subotu, 10. listopada, na N1.
Najbolje iz Hrvatske – pođite s nama u priče koje vrijedi upoznati.
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