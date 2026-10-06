"Najbolje iz Hrvatske" kreće u osmu sezonu: Hrvatska kakvu možda još niste upoznali

Autorica i voditeljica Vesna Šijak Gabaj i ove će sezone putovati Hrvatskom, otkrivati njezine poznate i manje poznate krajeve te razgovarati s ljudima koji svojim radom i entuzijazmom stvaraju priču o mjestu u kojem žive. U središtu su i dalje destinacije, kultura, baština i ljudi, a posebno mjesto zauzima eno-gastronomija – jer teško je upoznati neki kraj, a ne upoznati i ono što se u njemu kuha, peče, proizvodi i pije.