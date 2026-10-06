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Koje superluksuzne turističke destinacije posjetiti iduće godine? Među najpopularnijima i Hrvatska
Planirate ultraluksuzni odmor sljedeće godine? All-inclusive ponuda, putovanja povodom važnih životnih događaja i privatnost među iskustvima su koja oblikuju navike putnika iz najvišeg cjenovnog segmenta.
Je li prerano početi razmišljati o novogodišnjim odlukama? Ako vam je među željama više putovanja u idućoj godini, možda bi se na tom popisu trebalo naći i neko luksuzno putovanje.
Euronews donosi pregled trendova u luksuznom turizmu za iduću godinu. Izvješće se temelji na podacima prikupljenima od više od 3100 turističkih savjetnika iz više od 50 zemalja te otkriva što će oblikovati luksuzna putovanja u sljedećoj godini.
Prema istraživanju, 59 posto savjetnika predviđa umjeren rast potrošnje na putovanja, dok njih 13 posto očekuje znatno povećanje. Dodatnih 23 posto smatra da će potrošnja ostati na razini iz ove godine.
To pokazuje da luksuzni putnici ne samo da zadržavaju trenutačnu razinu potrošnje nego još više daju prednost smislenim iskustvima te više ulažu u pristup, kvalitetu i vrijeme. Vrijednost i sigurnost postali su sve važniji čimbenici pri odlučivanju o tome kamo će putovati i na koji način.
Hrvatska našla svoje mjesto
Europa bi 2027. trebala dominirati kartom luksuznih putovanja, sa sedam od deset najpopularnijih svjetskih destinacija. Na prvom je mjestu Japan, a slijede Italija, Francuska, Grčka i Španjolska. Među deset najpopularnijih nalaze se i Hrvatska, Južnoafrička Republika, Portugal, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Američke Države.
Proslave važnih životnih događaja, želja za istraživanjem novih destinacija i provođenje vremena s voljenim osobama tri su glavna razloga zbog kojih će imućni putnici sljedeće godine odlaziti na putovanja.
Među ostalim vodećim trendovima su višegeneracijska obiteljska putovanja, putovanja u krugu uže obitelji i ekspedicijska krstarenja.
Najpopularnija ultraluksuzna iskustva
Istraživanje je pokazalo da su turistički savjetnici zabilježili rast "ultraluksuznih putovanja" od 47 posto. U tu kategoriju ubrajaju se iskustva koja uključuju ekskluzivno korištenje određenih sadržaja, privatnost ili iznimno visoku razinu luksuza.
Što će, dakle, oblikovati iskustva luksuznih putnika sljedeće godine?
Luksuzna all-inclusive iskustva
All-inclusive iskustva nalaze se na vrhu popisa ultraluksuznih putovanja za 2027. jer najbolji all-inclusive objekti danas mijenjaju dosadašnja pravila.
Naime, degustacijski jelovnici zamjenjuju švedske stolove, privatne vile preuzimaju mjesto uniformiranih hotelskih soba, a usluga je iskrena i osobna, a ne tek transakcijska.
Putovanja povodom proslava
Od vjenčanja na atraktivnim destinacijama i godišnjica do obiteljskih okupljanja, proslava završetka školovanja ili studija te značajnih rođendana, putovanja povodom važnih životnih događaja nalaze se na drugom mjestu među ultraluksuznim iskustvima.
Prema istraživanju, Grčka, Bali, Maldivi, Italija i Francuska Polinezija pet su najpopularnijih destinacija za medeni mjesec u 2027.
Privatnost
Društvene mreže mogu dotad malo poznate destinacije gotovo preko noći pretvoriti u mjesta koja svi žele posjetiti i koja postaju pretrpana turistima. Za luksuzne putnike privatnost zato znači mogućnost izbjegavanja redova i neprestanog fotografiranja te putovanja uz što manje prepreka i neugodnosti.
Visoko personalizirana iskustva
Luksuznim putnicima više nije dovoljno potrošiti veliku količinu novca na putovanje u inozemstvo samo radi putovanja. Umjesto toga, traže iskustva prilagođena upravo njima.
Prema izvješću, osobni razvoj i obrazovanje nalaze se na osmom mjestu među deset glavnih razloga zbog kojih će imućni putnici putovati sljedeće godine.
Od trenutka dolaska u zračnu luku do smještaja i gastronomije, ukusi luksuznih putnika sve se više udaljavaju od generičkih, unaprijed pripremljenih iskustava i okreću prema ponudama oblikovanima prema njihovim konkretnim željama, što im pruža osjećaj ekskluzivnosti. To može uključivati privatne obilaske ili jedinstvena gastronomska iskustva prilagođena njihovim preferencijama.
Aktivna i pustolovna putovanja
Popis ultraluksuznih iskustava zaključuju aktivna i pustolovna putovanja, dok se "potraga za avanturom" nalazi na desetom mjestu među glavnim motivima imućnih putnika za putovanja u 2027.
Istraživanje je pokazalo da su Antarktika, Južnoafrička Republika, Island, Kostarika i Kenija pet najpopularnijih destinacija za pustolovna putovanja u sljedećoj godini.
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