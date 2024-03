Pet ključnih znakova koji sugeriraju da vam fali vitamina

Podijeli :

Pexels

Vitamini i minerali vitalni su organski spojevi potrebni kako bi naše tijelo radilo najbolje što može. Većina ljudi može dobiti sve hranjive tvari koje su nam potrebne ako se pridržavaju zdrave i uravnotežene prehrane.

Međutim, postoji nekoliko razloga zašto netko može imati manjak određenog vitamina ili minerala. Može biti do prehrahen, ali moguće je i da neka tijela ne mogu dobro apsorbirati vitamine.

Vitamin koji život znači! Nalazi se u hrpi jeftinih namirnica, ne preskačite ih! Liječnici savjetuju: Nikada ne kupujte multivitamine koji sadrže ove sastojke

Bez obzira na razlog, važno je paziti na potencijalne znakove upozorenja na nedostatak. Ako se dulje vremena ne liječe ti simptomi, nedostatak može postati opasan.

“Važno je prepoznati sve znakove nedostatka vitamina u našem tijelu, stoga poduzimamo potrebne korake za povećanje razine esencijalnih minerala”, rekla je wellness stručnjakinja Samantha Greener.

Evo pet važnih znakova da možda imate manjak esencijalnih vitamina i minerala.

1) Zamagljen vid

To bi mogao biti znak nedostatka vitamina A koji se nalazi u lisnatom zelenom povrću poput špinata i brokule te narančastom povrću poput mrkve i batata. Vitamin A također je neophodan za cjelokupno zdravlje očiju, pa bi gubitak vida, zamućenje ili poteškoće s vidom pri slabom svjetlu mogli biti znak ovog nedostatka, prenosi express.co.uk.

2) Bol u kostima i mišićima

Vitamin D pomaže u apsorpciji kalcija, što znači da osjećaj oslabljenih i bolnih kostiju može biti pokazatelj niske razine.

Ovo je drugi put da će se parlamentarni izbori održati radnim danom. Prvi put smo takav scenarij gledali 2000. godine kada su građani na birališta izašli u ponedjeljak 3. siječnja.

Bolovi u mišićima također mogu signalizirati nedostatak vitamina D jer on ima važnu ulogu u osiguravanju učinkovitog rada naših mišića.

3) Lomljiva, suha kosa

Lomljiva i suha kosa, kao i prorijeđena kosa, mogu biti uzrokovani nedostatkom cinka jer folikuli na našem tjemenu slabe s nedostatkom ovog minerala.

Ovaj mineral se može naći u mesu, ribi i mliječnim proizvodima, ali kao i svi ostali hranjivi sastojci na ovom popisu, također se može uzimati kao dodatak.

4) Moždana magla

Iako se u posljednje vrijeme često povezuje s Covidom, moždana magla i gubitak pamćenja zapravo mogu biti uzrokovani nedostatkom vitamina B koji se nalazi u bjelančevinama i lisnatom zelenilu i podržava cjelokupno zdravlje našeg mozga. Vitamin B podržava kognitivne funkcije, pa svaki nedostatak može utjecati na naše mentalne sposobnosti.

5) Slabi zubi i infekcije desni

Vitamin C ima važnu ulogu u našoj oralnoj higijeni, posebno kada je riječ o pomoći u prevenciji bolesti desni. Nedostatak vitamina C može dovesti do povećanog rizika od infekcija desni i slabijih zuba. Može se naći u namirnicama kao što su agrumi, paprika i brokula. Ako ste zabrinuti da biste mogli osjetiti nedostatak vitamina, trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Milanović će biti SDP-ov kandidat za premijera: “Rijeke pravde dolaze” Most objavio ime svog premijerskog kandidata