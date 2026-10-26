Ovo je najgore što možete učiniti svojoj perilici posuđa, upozoravaju vodoinstalateri

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Zamislite sljedeću situaciju: Napunili ste perilicu prljavim posuđem, spremni ste je uključiti i isprazniti sudoper, ali u posljednjem trenutku shvatite da vam je ponestalo deterdženta za perilicu.

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Pogled vam pada na obični deterdžent za ručno pranje posuđa. Čini se kao jednostavno rješenje, no smijete li ga doista staviti u perilicu?

Stručnjaci za kućanske uređaje i vodoinstalateri upozoravaju da je to jedna od najgorih pogrešaka koje možete napraviti jer posljedice mogu biti znatno ozbiljnije od malo pjene.

Zašto ne smijete koristiti obični deterdžent za posuđe?

„Deterdžent za ručno pranje posuđa stvara previše pjene, koja se može preliti iz perilice, napraviti nered i potencijalno oštetiti uređaj”, objašnjava Glenn Lewis, predsjednik tvrtke Mr. Appliance, za The Kitchn.

Obični deterdžent za posuđe i deterdžent namijenjen perilicama imaju različit kemijski sastav i ne mogu se međusobno zamjenjivati.

„Razlika je golema i sve se svodi na kemiju”, kaže Danny Pen, predsjednik tvrtke New Era Plumbing & HVAC.

Deterdženti za perilice posuđa stvaraju malo pjene i imaju lužnati sastav, što im omogućuje učinkovito uklanjanje masnoće pri visokim temperaturama. Sadrže i enzime koji razgrađuju tvrdokorne ostatke hrane, poput proteina i škroba.

S druge strane, obični deterdžent za ručno pranje posuđa ne sadrži te enzime i stvara velike količine pjene.

Što se događa ako ga ipak ulijete u perilicu?

Ako obični deterdžent stavite u spremnik perilice i pokrenete program pranja, vrlo brzo može nastati velika količina pjene.

Prema Penovim riječima, pjena može preplaviti unutrašnjost uređaja, izliti se na kuhinjski pod i potencijalno oštetiti električne dijelove perilice.

Drugim riječima, osim što ćete morati čistiti kuhinju, riskirate i kvar uređaja.

Što učiniti ako ste već ulili pogrešan deterdžent? Ako ste slučajno upotrijebili obični deterdžent za posuđe, važno je brzo reagirati. Danny Pen preporučuje sljedeće korake: Odmah zaustavite program pranja. Stavite ručnik ispred perilice kako biste upili pjenu koja bi mogla iscuriti. Pažljivo otvorite vrata perilice jer bi pjena mogla početi izlaziti. Izvadite posuđe i odložite ga u sudoper. Posudom uklonite što više vode i pjene iz unutrašnjosti perilice. Drugim ručnikom obrišite unutrašnjost uređaja i uklonite preostalu pjenu. Izvadite filtar i isperite ga toplom vodom jer se u njemu može zadržati velika količina pjene. Nakon ispiranja vratite ga na mjesto. Provjerite prskalice. Ako su začepljene, ručnikom uklonite ostatke deterdženta. Pokrenite kratki program ispiranja hladnom vodom jer topla voda može stvoriti dodatnu pjenu. Ako je posuđe i dalje prekriveno pjenom, isperite ga u sudoperu i vratite u perilicu tek kada u njoj više nema ostataka pjene.

Pen naglašava da je najvažnije ukloniti što više ostataka deterdženta kako bi se spriječilo ponovno stvaranje pjene i pojava neugodnih mirisa.

Što koristiti ako vam ponestane deterdženta za perilicu?

Iako postoje zamjenska sredstva koja se mogu koristiti u nuždi, stručnjaci upozoravaju da to ne bi trebala postati redovita praksa.

„Današnje perilice posuđa konstruirane su za uporabu posebnih deterdženata čiji sastojci djeluju u određenim fazama ciklusa pranja”, objašnjava Lewis.

Prečesta uporaba zamjenskih sredstava može uzrokovati začepljenja i oštećenja uređaja.

Ipak, ako vam hitno treba zamjena za deterdžent, Pen preporučuje sljedeću domaću mješavinu:

- 1 šalica sode za čišćenje (natrijeva karbonata)

- 1 šalica sode bikarbone

- ½ šalice limunske kiseline u prahu

Sastojke treba pomiješati i čuvati u hermetički zatvorenoj posudi. Za jedan uobičajeni ciklus pranja koristi se jedna do dvije žlice mješavine.

Ipak, riječ je o privremenom rješenju, a ne o trajnoj zamjeni za deterdžent namijenjen perilicama posuđa.